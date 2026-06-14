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國際
出版：2026-Jun-14 15:57
更新：2026-Jun-14 15:57

美國大黃蜂戰機墜毀引致山火　機師彈射逃生

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F/A-18「超級大黃蜂」戰鬥機（資料圖片）

F/A-18「超級大黃蜂」戰鬥機（資料圖片）

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一架隸屬美國海軍陸戰隊、由聖地牙哥基地派出的F/A-18「大黃蜂」（F/A-18 Hornet）戰鬥機，6月13日下午在華盛頓州雅基馬郡山區（Yakima County）墜毀，機師彈射逃生僅受輕傷。

西雅圖東南方例行訓練出意外

事故發生在華盛頓州里姆羅克湖（Rimrock Lake）附近，失事戰機隸屬第11陸戰航空大隊、第3陸戰航空聯隊，當時正在西雅圖東南方例行訓練。報道引述軍方表示，事件發生於中午約12時，戰機在訓練過程中出現「非致命事故」（nonfatal mishap）。

根據目擊者描述，事發當時多架軍機正在湖區上空訓練，其中一架戰機突然出現異常。

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一名目擊者表示，「我們聽到它飛過來，然後出現像爆裂聲的聲音，一開始以為只是噪音，接著看到煙霧。」另一名目擊者則說，「飛機開始冒煙，接著往下墜，撞進樹林，我們看到機師彈射出來，當時希望他能平安落地。」

報道指出，墜機後隨即引發山火，截至當晚9時，火勢已延燒約2英畝，尚未完全控制，當地消防單位指出，目前正動用直升機與地面消防隊進行灌救。出於安全考量，官方已封閉南側多條林道，並撤離附近露營區，同時保護周邊木屋建築。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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