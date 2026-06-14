美國大黃蜂戰機墜毀引致山火　機師彈射逃生

一架隸屬美國海軍陸戰隊、由聖地牙哥基地派出的F/A-18「大黃蜂」（F/A-18 Hornet）戰鬥機，6月13日下午在華盛頓州雅基馬郡山區（Yakima County）墜毀，機師彈射逃生僅受輕傷。

一名目擊者表示，「我們聽到它飛過來，然後出現像爆裂聲的聲音，一開始以為只是噪音，接著看到煙霧。」另一名目擊者則說，「飛機開始冒煙，接著往下墜，撞進樹林，我們看到機師彈射出來，當時希望他能平安落地。」

報道指出，墜機後隨即引發山火，截至當晚9時，火勢已延燒約2英畝，尚未完全控制，當地消防單位指出，目前正動用直升機與地面消防隊進行灌救。出於安全考量，官方已封閉南側多條林道，並撤離附近露營區，同時保護周邊木屋建築。