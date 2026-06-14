特朗普T1手機標榜美國製造 iFixit拆解證實幾乎是台灣HTC U24 Pro 零件大多來自中國

iFixit拆解後發現，特朗普T1手機其實是經過微調的台灣品牌HTC U24 Pro。(互聯網)

美國總統特朗普家族企業「特朗普集團」去年推出電訊服務Trump Mobile，並出售標榜「在美國製造」的T1金色手機。新貨上月開始交付，全球權威手機拆解網站iFixit拆解後發現，T1手機其實是經過微調的台灣品牌HTC U24 Pro。另有科技網站指，其零件絕大多數來自中國。 新聞網站Yahoo Tech報道，隨著拖延已久的Trump Mobile T1手機陸續送到媒體和評測人員手中，外界注意到這款手機的外型與HTC某款現有手機如出一轍，其中iFixit掌握相關證據。他們拆解美國全國廣播公司(NBC)取得的T1手機，結果發現T1幾乎是HTC U24 Pro的翻版，儘管兩者不是百分百相同，差異大多只在外觀，以及一些零件選用不同供應商的產品。

T1手機與HTC U24 Pro 幾乎一模一樣？兩者有何差異？ iFixit拆解前，先對T1與HTC U24 Pro做電腦斷層掃描並進行比較，發現兩者內部結構幾乎一模一樣。經過拆解證實兩款手機均採用高通(Qualcomm)的Snapdragon 7 Gen 3處理器，其他零件也相同。但T1手機有幾處細微差異，包括內建容量稍微大一點的電池，喇叭孔排列圖樣不同。 T1手機的儲存晶片和隨機存取記憶體(RAM)是由美光(Micron)供應，HTC U24 Pro則使用SK海力士(SK Hynix)產品。此外，由於軟排線加長，T1相機的閃光燈位置不同。

把HTC U24 Pro主機板裝進T1機殼後結果如何？ 其他方面，除了T1手機採用標誌性金色塗裝外，與HTC U24 Pro的基本硬體一致。兩款手機的相似度高到iFixit能將HTC的主機板裝進T1機殼中，且可正常運作。 外界最關注的是T1手機在哪裡生產。T1最初的宣傳強調「在美國製造」，但這商品說明已悄悄自官網移除。T1的包裝盒上現在僅標示「自豪地在美國組裝」。 iFixit指出，特朗普家族經營的Trump Mobile可能是進口已預先組裝好的機殼和屏幕組件，再在美國完成其餘零件組裝。科技網站Engadget則指，售價499美元(約3,910港元)的T1手機電池產自菲律賓，絕大多數零件來自中國。

iFixit的結論 綜合所有證據，iFixit推斷，因Trump Mobile品牌成立時間不長、產量有限，且售價與HTC U24 Pro相近，「T1唯一可能的產地，就是那些已擁有這款手機所需現成模具及產線的工廠」。結論是：T1是一款「在中國設計、在中國製造，且絕大多數零組件來自中國」的手機。