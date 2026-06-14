美聯邦法官下令拆除特朗普冠名 民眾歡呼甘迺迪中心恢復原名

工程人員周六(13日)清晨依照法院命令，將美國總統特朗普的名字從甘迺迪中心(Kennedy Center)外牆拆除。一場訴訟戰暫告段落，這座國際著名藝術表演場所也恢復原名。 特朗普一向喜歡將自己的姓名或肖像在公共空間展示，傳媒指出，這次敗訴要拆除已掛上華盛頓的甘迺迪中心的名字，對他來說是一大挫敗。 聯邦地區法院法官庫珀(Christopher Cooper)5月29日裁定，應於6月12日前，將特朗普姓名從甘迺迪中心移除。庫珀指出，這個原本是演奏交響樂、表演戲劇及舞蹈的藝術中心，被違法冠上特朗普名字，只有國會才有權改動該中心的名稱。

甘迺迪中心要掛上特朗普名字 民眾：很難過 特朗普政府隨即上訴，要求暫緩執行庫珀的命令，聯邦上訴法院其後駁回其上訴。 去年1月重返白宮後，特朗普自己任命為甘迺迪中心的董事長，並將他的忠誠支持者安插進入董事會。董事會去年12月表決通過，將場館改名為「特朗普及甘迺迪表演藝術紀念中心」(The Donald J. Trump and John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts)。 甘迺迪中心冠上特朗普姓名後，不僅一些表演團體紛紛取消節目，連其他照常演出的節目，門票銷售也大減。 在6月12日深夜工人架設了施工棚架，準備拆除特朗普的名字，一些民眾在場歡呼，還有數萬人透過網上直播觀看。

現場圍觀的42歲女子Elise Serbaroli形容，甘迺迪中心是她最喜愛的地方之一，「早先看到特朗普名字掛上去時，我真的很難過」，現在能將特朗普姓名拆除，是「一大勝利」。