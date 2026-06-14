瑞士公投是否設人口上限為1000萬 移民湧入致生活開支猛漲交通擠塞惹民怨

瑞士周日(14日)舉行公投，決定是否設定人口上限於1,000萬以阻止歐洲移民流入，輿論將其比喻為英國的脫歐公投，將影響瑞士與歐盟關係。右翼人民黨指移民湧入，造成生活開支上升、交通擠塞及罪案增加等問題，因而提出修憲公投，政府及商界等反對。瑞士媒體周日引述民調機構GFS Bern估算，提案將以45%支持、55%反對而遭否決。
自瑞士與歐盟2002年簽署人員自由流動協議以來，許多人被高工資和低稅吸引移民瑞士，人口由當年約730萬增至現時約910萬，當中27%為外國出生，人口增速遠超歐盟國家。按現時趨勢，料至2040年代初，人口將破1,000萬。
提案要求政府收緊移民政策
人民黨批評移民制度失控，人口增加已導致瑞士住房短缺、房價和租金上漲，以及醫療及生活開支上升、交通擠塞、罪案增加等問題，若不及早控制移民規模，瑞士的生活品質、自然環境及公共服務等將面臨壓力。因此提出修憲，要求政府限制人口於2050年前不得超過1,000萬。當人口達到950萬時，政府須提前採取嚴格措施，包括收緊移民、庇護資格及家庭團聚等。若突破1,000萬，政府須終止與歐盟簽署的人員自由流動等國際協議。人民黨指，此提案將能紓緩房屋、公共服務和環境等方面的壓力。公投若得到過半普選票及大多數州支持便能通過，投票前民調顯示，52%反對封頂，45%人支持。
瑞士民眾憂自身福利受損
政府、其他政黨、商界和工會均反對，指出瑞士酒店從業員一半是移民，醫院、養老機構等也依賴外勞，憂慮減少移民將造成勞動力短缺，損害經濟。移民專家Patrick Leisibach指出：「人們會擔心『誰會在餐廳提供服務？』、『年老時誰會照顧我？』，就是這些個人福利問題，令人們否決此提案。」此外，瑞士不是歐盟成員國，但一直是歐盟重要貿易伙伴，政府與商會擔憂，將損害瑞士與歐盟關係，威脅國家穩定，尤其是特朗普增加關稅的困難時期。GFS Bern亦指出，選民憂慮醫療及護理等行業人手不足以及損害瑞士與歐盟關係，多於人口暴增帶來的負面影響。