瑞士公投是否設人口上限為1000萬 移民湧入致生活開支猛漲交通擠塞惹民怨

瑞士周日(14日)舉行公投，決定是否設定人口上限於1,000萬以阻止歐洲移民流入，輿論將其比喻為英國的脫歐公投，將影響瑞士與歐盟關係。右翼人民黨指移民湧入，造成生活開支上升、交通擠塞及罪案增加等問題，因而提出修憲公投，政府及商界等反對。瑞士媒體周日引述民調機構GFS Bern估算，提案將以45%支持、55%反對而遭否決。

自瑞士與歐盟2002年簽署人員自由流動協議以來，許多人被高工資和低稅吸引移民瑞士，人口由當年約730萬增至現時約910萬，當中27%為外國出生，人口增速遠超歐盟國家。按現時趨勢，料至2040年代初，人口將破1,000萬。