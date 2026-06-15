特朗普八十大壽 擬與伊朗言和 美伊或將視像簽協議

美國與伊朗反反覆覆的議和協議，似來到臨門一腳階段。美國總統特朗普揚言雙方會於美國時間周日，即他八十大壽正日，簽署協議，並指屆時霍爾木茲海峽將即時重新開放。伊朗揚言簽署的日子「不會是周日」、不會為特朗普生日贈興，但不排除幾日內可達成。協助斡旋的卡塔爾談判代表據報已飛往德黑蘭，而重要調解方巴基斯坦周六稱，美伊有望於24小時內敲定協議最終文本，並以視像形式簽署。

特朗普周六在社交平台發文指，將於14日跟伊朗簽署協議結束戰爭，並稱簽署後霍爾木茲海峽將重新「開放給所有人」(open to all)。他聲稱伊朗已不再尋求擁有核武器，也不會購買、自主研發或以任何其他方式獲取核武器；並說美方會在局勢平靜後的適當時候，派人取出並銷毀伊朗所埋藏的濃縮軸，「無論是在伊朗境內還是在美國本土(銷毀)」。但他同時威脅道，「若事與願違，我們還握有終極手段」。