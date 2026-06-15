特朗普八十大壽 擬與伊朗言和 美伊或將視像簽協議

美國與伊朗反反覆覆的議和協議，似來到臨門一腳階段。美國總統特朗普揚言雙方會於美國時間周日，即他八十大壽正日，簽署協議，並指屆時霍爾木茲海峽將即時重新開放。伊朗揚言簽署的日子「不會是周日」、不會為特朗普生日贈興，但不排除幾日內可達成。協助斡旋的卡塔爾談判代表據報已飛往德黑蘭，而重要調解方巴基斯坦周六稱，美伊有望於24小時內敲定協議最終文本，並以視像形式簽署。
特朗普周六在社交平台發文指，將於14日跟伊朗簽署協議結束戰爭，並稱簽署後霍爾木茲海峽將重新「開放給所有人」(open to all)。他聲稱伊朗已不再尋求擁有核武器，也不會購買、自主研發或以任何其他方式獲取核武器；並說美方會在局勢平靜後的適當時候，派人取出並銷毀伊朗所埋藏的濃縮軸，「無論是在伊朗境內還是在美國本土(銷毀)」。但他同時威脅道，「若事與願違，我們還握有終極手段」。
巴基斯坦︰敲定文本隨即簽署
巴基斯坦總理謝利夫同日稱，協議文本有望於24小時內敲定，並「立即準備電子簽署」，接著展開技術層面的談判。時值七國集團(G7)領導人峰會周一至周三在法國舉行，特朗普將出席，故「準備電子簽署」協議的消息，被視為協議有望於一、兩日簽妥的訊號。特朗普發文前，伊朗外交部發言人稱仍須觀望簽署諒解備忘錄的確實日期，直言「不會是明天(周日)」。
伊朗革命衛隊則稱備忘錄內容尚未敲定，認為特朗普是想在他周日生日當日簽署協議，意圖將事情轉化為個人宣傳。特朗普上周三曾表示生日願望是「世界和平」，但說此話前不久才剛下令要再次打擊伊朗，言行一貫反覆。
傳解凍250億美元伊朗資產
根據伊朗談判團隊負責人披露的部分諒解備忘錄細節，內容包括全面停止針對伊朗和黎巴嫩的軍事行動，並防止任何新的軍事行動；解凍部分伊朗被凍結資產，並啟動有關暫停部分經濟限制及制裁的程序；解除海運及貿易限制，使伊朗海上貿易恢復正常狀態；在美方兌現初步承諾後，才展開核問題談判；以及討論對戰爭損失作賠償。路透社引述伊朗官員稱，協議草案內容包括美方同意解除被凍結的250億美元伊朗資產，而伊朗同意不生產或獲取核武。
以續炸黎巴嫩或成議和障礙
但以色列或是美伊達成協議的最大障礙。有分析指，美伊協議草案把以色列排除在外，內容包括要其對黎巴嫩停火，亦未有處理以方關注的伊朗導彈計劃。據報協議草案令以總理內塔尼亞胡的政治壓力大增，以方近日持續打撃黎巴嫩真主黨，一日內攻擊黎巴嫩南部逾70個目標。伊朗議會議長卡利巴夫周日發文稱，以色列的襲擊再次表明，美方一是沒有履行承諾的意願，否則便是沒有履行承諾的能力，指以方的行動令「繼續推進對話進程變得不可能」。