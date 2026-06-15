伊朗局勢｜美伊達成協議周五簽署　特朗普宣布解除海上封鎖

美國和伊朗達成和平協議。美國總統特朗普當地周日(14日)下午宣布，與伊朗的協議已經完成，他正式授權霍爾木茲海峽完全開放及立即解除美國海軍封鎖。伊朗副外長加里巴巴迪其後證實，美伊諒解備忘錄文本已最終確定，取名「伊斯蘭堡備忘錄」，周五(19日)在瑞士舉行正式簽署儀式。
特朗普14日在旗下社交平台Truth Social發文，指雙方已經達成協議，他已指示立即解除美國海軍的封鎖、開放霍爾木茲海峽，指全球各地的船隻都可以準備通行，並運送石油。特朗普接受華爾街日報訪問時又透露，協議除了即時開放霍爾木茲海峽外，亦包括伊朗不可取得核武，美方會取得伊朗的核原料，時間可能是未來一兩個月，但不急於進行。他又指，會監督伊朗落實協議的情況，視乎情況考慮放寬對伊朗的制裁。美國副總統萬斯表示，他會出席周五的簽署議式，屆時特朗普亦可能會到場，正商討具體安排。
伊朗：將宣布立即永久結束包括所有戰線
加里巴巴迪表示，雙方已確定諒解備忘錄的文本，周五(19日)在瑞士簽署。較早時，協調美伊談判的巴基斯坦總理夏巴茲表示，諒解備忘錄文本很快公布，公眾能夠看到伊朗的成果與承諾，當晚將宣布立即永久結束包括所有戰線的軍事行動，包括黎巴嫩的戰線，19日將於瑞士舉行簽署儀式。巴基斯坦感謝美伊致力於尋求外交途徑解決衝突，並感謝發揮重要調解作用的卡塔爾為達成協議提供支持，以及沙特阿拉伯和土耳其為此做出的巨大貢獻。
特朗普之前表示，由於以色列襲擊黎巴嫩首都貝魯特，打亂了計劃，因此押後簽署協議。據報特朗普同日致電以色列總理內塔尼亞胡，就以色列在美伊接近達成協議之際，襲擊黎巴嫩，表達強烈不滿，批評對方毫無判斷力。