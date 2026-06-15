伊朗局勢｜美伊達成協議周五簽署　特朗普宣布解除海上封鎖

美國和伊朗達成和平協議。美國總統特朗普當地周日(14日)下午宣布，與伊朗的協議已經完成，他正式授權霍爾木茲海峽完全開放及立即解除美國海軍封鎖。伊朗副外長加里巴巴迪其後證實，美伊諒解備忘錄文本已最終確定，取名「伊斯蘭堡備忘錄」，周五(19日)在瑞士舉行正式簽署儀式。

特朗普14日在旗下社交平台Truth Social發文，指雙方已經達成協議，他已指示立即解除美國海軍的封鎖、開放霍爾木茲海峽，指全球各地的船隻都可以準備通行，並運送石油。特朗普接受華爾街日報訪問時又透露，協議除了即時開放霍爾木茲海峽外，亦包括伊朗不可取得核武，美方會取得伊朗的核原料，時間可能是未來一兩個月，但不急於進行。他又指，會監督伊朗落實協議的情況，視乎情況考慮放寬對伊朗的制裁。美國副總統萬斯表示，他會出席周五的簽署議式，屆時特朗普亦可能會到場，正商討具體安排。