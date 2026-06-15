笨豬跳安全繩未綁就被拋落橋　21歲女飛墮40米深慘死

極限運動普遍危險性較高，時有致命意外發生，參與前必需經過慎重考慮。巴西聖保羅州於當地上周六(13日)發生一宗涉及高空彈跳的駭人死亡意外，一名21歲女子參與笨豬跳時，因工作人員疏忽未將安全繩索扣上，導致她從130英尺、約40米高空墮地慘死。事發畫面網上曝光隨即被瘋傳，引發網民熱議。

綜合報道，事發於13日在聖保羅州利梅拉市的景點骷髏橋(Skeleton Bridge)，網上影片顯示，負責營運公司Entre Cordas的3名工作人員將21歲女事主Maria Eduarda Rodrigues de Freitas以俯伏的姿勢抬起，2名人員將Maria帶至橋邊沿後，毫不猶豫地將她拋下。墜落瞬間，工作人員疑似仍未察覺安全繩根本未扣在Maria身上。當現場圍觀民眾發現事情不妙後隨即驚呼：「繩子！」卻為時已晚。