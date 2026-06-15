笨豬跳安全繩未綁就被拋落橋　21歲女飛墮40米深慘死(慎入/有片)

極限運動普遍危險性較高，時有致命意外發生，參與前必需經過慎重考慮。巴西聖保羅州於當地上周六(13日)發生一宗涉及高空彈跳的駭人死亡意外，一名21歲女子參與笨豬跳時，因工作人員疏忽未將安全繩索扣上，導致她從130英尺、約40米高空墮地慘死。事發畫面網上曝光隨即被瘋傳，引發網民熱議。
綜合報道，事發於13日在聖保羅州利梅拉市的景點骷髏橋(Skeleton Bridge)，網上影片顯示，負責營運公司Entre Cordas的3名工作人員將21歲女事主Maria Eduarda Rodrigues de Freitas以俯伏的姿勢抬起，2名人員將Maria帶至橋邊沿後，毫不猶豫地將她拋下。墜落瞬間，工作人員疑似仍未察覺安全繩根本未扣在Maria身上。當現場圍觀民眾發現事情不妙後隨即驚呼：「繩子！」卻為時已晚。
女子事前發文：是哪個瘋子讓我到橋上跳下去？
Maria在事發前，才於社交平台Instagram(IG)分享佩戴該活動腕帶的照片，以及其他遊客玩高空彈跳的現場畫面，她當時開玩笑寫下：「到底是哪個瘋子讓我到橋上跳下去？」詎料這成為她生前最後的帖文。至於女事主的未婚夫，就正正於現場全程目睹這宗恐怖意外，因承受過度刺激與創傷，當場出現急性應激反應，隨後被緊急送往醫院治療。事發後，現場2名工作人員試圖逃到附近樹叢匿藏，最終被趕抵現場的警方動用直升機圍捕落網，事件至今已有6名相關人員被捕，警方針對其中3人，依「間接故意殺人罪」正式立案展開調查，以釐清確切刑責。
警告：影片涉及高危活動，內容或會令人情緒不安
🚨💥 ¡ERROR MORTAL EN SALTO EXTREMO!— Acierta Oaxaca (@AciertaOaxaca) June 14, 2026
Lo que debía ser una descarga de adrenalina terminó en tragedia. Maria Eduarda Rodrigues, de apenas 21 años, perdió la vida tras ser lanzada desde un puente de 40 metros de altura sin que su cuerda de seguridad estuviera conectada al arnés.… pic.twitter.com/eYJEXarAc0