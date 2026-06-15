警察好玩唔玩拔槍互瞄　意外射中同僚畫面曝光(有片)

綜合報道，事發於2025年9月在加州帕薩迪納(Pasadena)警察局，事發影片於近日完成內部調查程序後公開。巡邏車行車記錄影片顯示，兩名警員於前方依靠著另一輛警車聊天，其中一人看到警員Roy Alatorre駕駛巡邏車返回警局停車場，便惡作劇在腰間掏槍瞄準Roy，Roy見狀亦在車內掏槍瞄向車外同僚。詎料手槍走火，「砰」一聲響伴隨著硝煙，子彈射穿車輛擋風玻璃後擊中車外警員肩膀，中槍驚員吃痛和震驚，眾人急忙查看情況，並將他送醫治療。

對於合法持有殺傷力武器的警員，相信普遍民眾都期望他們嚴守法規與專業操手。美國加州兩名警察卻於上班期間，在警局停車場竟然玩拔槍互瞄遊戲，結果其中一名警員的手槍走火，子彈擊傷同僚，荒謬的畫面曝光後，令各界感到震驚失望。

開槍警員遭開除 檢方已展開刑事調查

事後Roy遭到開除，傷者則在休養了幾個月後，已經重返帕薩迪納警局工作崗位。警長Gene Harris表示，這種違反安全規則及專業準則的嬉戲打鬧，是警方絕對不能容忍的，所有警員都應遵守槍械安全守則，包括不得將槍口指向不應射擊的目標、隨時確認槍械狀態，以及避免任何可能導致意外擊發的行為。

市長Victor Gordo則說：「對於帕薩迪納的市民們，我為所發生的一切感到抱歉。我很遺憾警員有這樣的行為，這種行為是不可以接受的。警長已經向我保證，這種事情不會再發生。」他指出，檢方已經對此事展開刑事調查。