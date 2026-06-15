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國際
出版：2026-Jun-15 11:24
更新：2026-Jun-15 11:24

美國跳傘飛機墜毀　機上12人全數罹難

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美國跳傘飛機墜毀　機上12人全數罹難（路透）

美國跳傘飛機墜毀　機上12人全數罹難（路透）

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美國肯薩斯州6月14日發生嚴重空難，一架載有跳傘客與機組員的小型飛機在肯薩斯城附近墜毀，機上12人全數罹難。當局表示，事故發生時飛機正準備跳傘活動，墜機原因仍在調查中。

起飛後不久失聯墜毀

根據當地警方與聯邦航空總署（FAA）初步資訊，失事的為一架單引擎小型飛機，當時載有多名跳傘愛好者與機師，從肯薩斯州一處小型機場起飛後不久便失聯，隨後在機場附近農地墜落。

目擊者指出，飛機在空中似乎出現異常，接著急速下降並墜地，現場傳出巨大爆炸聲與濃煙。救援人員趕抵時，飛機殘骸已起火，機上人員無人生還。

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小型飛機起飛後不久便失聯，隨後在機場附近農地墜落。（路透） 現場傳出巨大爆炸聲與濃煙，飛機殘骸全面起火。（路透） 現場傳出巨大爆炸聲與濃煙，飛機殘骸全面起火。（路透） 小型飛機起飛後不久便失聯，隨後在機場附近農地墜落。（路透） 小型飛機起飛後不久便失聯，隨後在機場附近農地墜落。（路透）

當地執法部門表示，罹難者包括跳傘客與機組人員，目前身分尚待正式確認。由於現場殘骸嚴重燒毀，鑑識人員正透過DNA比對等方式確認死者身分。

國家運輸安全委員會（NTSB）與FAA已展開聯合調查，將調查飛機是否機械故障、天氣因素或其他操作問題。調查人員已前往現場蒐集殘骸與飛行紀錄儀。

專家指出，跳傘飛機通常會在短時間內快速爬升至高空，對引擎與機體性能要求較高；若在爬升階段出現動力或操控異常，機師可反應的時間往往非常有限。

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當地跳傘社群對事故深感震驚。相關跳傘俱樂部已暫停活動，並協助家屬處理善後事宜。許多跳傘員在社群媒體上發文哀悼，形容罹難者是「熱愛天空的人」。

這起事故也再度引發外界對小型飛機與跳傘活動安全性的關注。雖然跳傘在美國屬於成熟的休閒運動，但飛機操作、天氣判斷與設備維護仍是安全關鍵。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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