美國跳傘飛機墜毀 機上12人全數罹難（路透）

美國肯薩斯州6月14日發生嚴重空難，一架載有跳傘客與機組員的小型飛機在肯薩斯城附近墜毀，機上12人全數罹難。當局表示，事故發生時飛機正準備跳傘活動，墜機原因仍在調查中。

起飛後不久失聯墜毀

根據當地警方與聯邦航空總署（FAA）初步資訊，失事的為一架單引擎小型飛機，當時載有多名跳傘愛好者與機師，從肯薩斯州一處小型機場起飛後不久便失聯，隨後在機場附近農地墜落。

目擊者指出，飛機在空中似乎出現異常，接著急速下降並墜地，現場傳出巨大爆炸聲與濃煙。救援人員趕抵時，飛機殘骸已起火，機上人員無人生還。