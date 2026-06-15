9歲男童校內持刀追斬女教師　揭頻繁霸凌同學有人被逼轉校(有片)

近日Netflix韓劇《鐵拳教育》引發各界對學校教育困境的關注，泰國近日就爆出一宗學生襲擊教師的駭人事件，沙功那空府一名年僅9歲的小學3年級男生，不滿被女教師訓斥，竟然持刀在校內追斬對方。

綜合報道，事發於當地上周五(12日)，當時該名9歲學生在課堂上與同學發生爭執，女教師介入阻止並訓斥學生，學生駁咀後，女師決定通知家長，並要他先回家反省。詎料學生不久後就帶刀重回校園，並鎖定女師為追斬目標。網上影片顯示，女教師拼命逃跑，持刀學生緊隨追趕，附近的教師或學生都驚慌躲避，或遠遠地拍攝著情況。後來有學校一名男清潔工出面阻攔及安撫，最終說服該學生放下武器。