9歲男童校內持刀追斬女教師　揭頻繁霸凌同學有人被逼轉校(有片)

近日Netflix韓劇《鐵拳教育》引發各界對學校教育困境的關注，泰國近日就爆出一宗學生襲擊教師的駭人事件，沙功那空府一名年僅9歲的小學3年級男生，不滿被女教師訓斥，竟然持刀在校內追斬對方。
綜合報道，事發於當地上周五(12日)，當時該名9歲學生在課堂上與同學發生爭執，女教師介入阻止並訓斥學生，學生駁咀後，女師決定通知家長，並要他先回家反省。詎料學生不久後就帶刀重回校園，並鎖定女師為追斬目標。網上影片顯示，女教師拼命逃跑，持刀學生緊隨追趕，附近的教師或學生都驚慌躲避，或遠遠地拍攝著情況。後來有學校一名男清潔工出面阻攔及安撫，最終說服該學生放下武器。
村長冀部門伸援手 提供男童妥善治療
事後有其他學生的家長指出，該名學生多次出現暴力行為，過去就經常傷害、欺負同學，甚至勒索財物，有些人被逼得轉校自保。學校曾與該學生的家長溝通，希望讓他改為網上上課，但不久後該學生又返回校內上課，而且暴力霸凌的情況愈發嚴重。
至於該學生家所在地的村長則直指，該名學生有精神問題，必須持續接受治療和服藥。但當他生氣時會無法控制的情緒，便發生暴力行為，過去亦曾發生幾次類似事件，懷疑今次事發前男童或沒有遵照醫生吩咐服藥。村長又透露，該學生的父母離異後，他與年事已高的祖母同住，但祖母根本無力約束他，希望相關部門介入，伸出援手，讓他能夠接受妥善的治療。
จากวันที่ครูถือไม้เรียวเพื่อสอนเด็ก— Revieweverythingกิ่งก่องแก้ว ⭐️ (@shopevtyw) June 14, 2026
มาถึงวันที่ครูต้องระวังภัยจากเด็กบางคน…
🔺น่าใจหายจริง ๆ 😔 ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกท่าน คนที่เคยอบรมสั่งสอนและสร้างอนาคตให้ลูกศิษย์ 🙏 pic.twitter.com/4zOIlevb9t