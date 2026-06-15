歌手Oliver Tree巴西坐直升機相撞喪生　終年32歲

巴西多間傳媒指事發於周日(14日)早上，一架載有5人的直升機於里約熱內盧西部上空與另一架載有僅有機師的直升機相撞，機上6人全部喪生。其中一架直升機在相撞後，墜落一個電動車停車場，引發約20輛汽車起火，現場冒出火光黑煙。

警方消息透露，其中一名死者為Oliver Tree，惟死者被燒至難以辨認，因此暫時未能正式公布所有遇難者身分。報道提到，當時與Oliver Tree同行的包括一名巴西音樂監製、一名阿根廷攝影監製，以及網上名稱為Gaspi的阿根廷YouTuber Gaspar Prim。

原預定10月中國多站巡演

Oliver Tree以《Life Goes On》、《Miss You》及《Alien Boy》等歌曲走紅，其Spotify帳戶擁有超過1100萬名月費聽眾，而首本名曲的瀏覽量更逾7億次。而在事發前，他正進行全球30國巡迴演唱，包括於本月4日在阿根廷布宜諾斯艾利斯表演，其後轉到巴西舉行演唱會。他曾於本月13日在網上分享在一個巴西社區踢足球的片段，惟卻成為最後身影。他原預定10月於中國多站開啟巡演，其中10月17日在廣州，10月18日在深圳舉行。