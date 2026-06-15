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國際
出版：2026-Jun-15 13:35
更新：2026-Jun-15 13:35

白宮辦UFC格鬥賽4000人觀戰 特朗普涉利益衝突被質疑

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白宮辦UFC格鬥賽4000人觀戰 特朗普涉利益衝突被質疑（AP）

白宮辦UFC格鬥賽4000人觀戰 特朗普涉利益衝突被質疑（AP）

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美國總統特朗普（ Donald Trump ）6月14日在白宮南草坪舉辦大型終極格鬥冠軍賽（UFC），作為美國建國250周年系列慶祝活動的一部分。這場名為「UFC Freedom 250」的賽事恰逢特朗普80歲生日，在白宮園區內搭建八角籠擂台，吸引約4,000名受邀觀眾到場觀賽。

建臨時場館舉行7場賽事

賽事由UFC與白宮合作舉辦，共安排7場綜合格鬥賽事。主賽事由UFC輕量級冠軍 Ilia Topuria 對決前臨時冠軍Justin Gaethje。現場設置高達28米的臨時場館「The Claw」，並透過大型螢幕向白宮草坪周邊數萬名人同步轉播。

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特朗普長期與UFC CEO Dana White 交情深厚，並將這場賽事視為展現美國力量與文化的重要活動。然而，活動舉辦時正值美國捲入伊朗戰事、通膨升高及政治爭議持續發酵之際，因此引來外界批評。

白宮辦UFC格鬥賽，特朗普到場觀戰。（AP） 白宮辦UFC格鬥賽，圖為Justin Gaethje擊敗Ilia Topuria後打空翻慶祝。（AP） 白宮辦UFC格鬥賽，Josh Hokit強攻Derrick Lewis。（AP） 白宮辦UFC格鬥j賽，Justin Gaethje與Ilia Topuria激戰。（路透） 白宮辦UFC格鬥賽。（AP） 白宮辦UFC格鬥賽，Michael Chandler披起美國國旗。（路透） 白宮辦UFC格鬥賽。（AP） 白宮辦UFC格鬥賽，特朗普與4000名觀眾一同欣賞賽事。（路透） 白宮辦UFC格鬥賽，Justin Gaethj披起美國國旗慶祝。（AP） 特朗普普與UFC CEO Dana White交情深厚（路透） 白宮辦UFC格鬥賽，Justin Gaethje披起美國國旗慶祝。（路透） 白宮辦UFC格鬥賽。（AP） 白宮辦UFC格鬥賽，Mauricio Ruffy熱身。（AP）

反對團體認為，白宮作為美國民主象徵，不應成為商業體育賽事場地。此外，特朗普家族信託持有UFC母公司 TKO Group Holdings 股票，也引發潛在利益衝突的質疑。根據路透社與益普索（Ipsos）民調，僅16%的美國人認為在白宮舉辦這類活動是適當的。

四分之一觀眾席預留給軍人

白宮則否認存在利益衝突，強調總統商業事務由家族獨立管理，並表示活動旨在慶祝美國建國250周年及向軍人致敬，約四分之一觀眾席位保留給現役軍人及退伍軍人。

分析人士指出，這場史無前例的白宮格鬥賽再次展現特朗普將政治、娛樂與體育結合的執政風格，也凸顯美國社會對其領導方式的高度分歧。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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