白宮辦UFC格鬥賽4000人觀戰 特朗普涉利益衝突被質疑

美國總統特朗普（ Donald Trump ）6月14日在白宮南草坪舉辦大型終極格鬥冠軍賽（UFC），作為美國建國250周年系列慶祝活動的一部分。這場名為「UFC Freedom 250」的賽事恰逢特朗普80歲生日，在白宮園區內搭建八角籠擂台，吸引約4,000名受邀觀眾到場觀賽。

特朗普長期與UFC CEO Dana White 交情深厚，並將這場賽事視為展現美國力量與文化的重要活動。然而，活動舉辦時正值美國捲入伊朗戰事、通膨升高及政治爭議持續發酵之際，因此引來外界批評。

反對團體認為，白宮作為美國民主象徵，不應成為商業體育賽事場地。此外，特朗普家族信託持有UFC母公司 TKO Group Holdings 股票，也引發潛在利益衝突的質疑。根據路透社與益普索（Ipsos）民調，僅16%的美國人認為在白宮舉辦這類活動是適當的。

四分之一觀眾席預留給軍人

白宮則否認存在利益衝突，強調總統商業事務由家族獨立管理，並表示活動旨在慶祝美國建國250周年及向軍人致敬，約四分之一觀眾席位保留給現役軍人及退伍軍人。

分析人士指出，這場史無前例的白宮格鬥賽再次展現特朗普將政治、娛樂與體育結合的執政風格，也凸顯美國社會對其領導方式的高度分歧。