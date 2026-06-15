瑞士公投否決人口1000萬封頂 分析：選民更憂慮「脫歐」後勞工短缺

美聯社報道，走民粹路線的瑞士人民黨煽動並助長反移民情緒多年，尤其針對來自歐盟國家的勞工湧入。

右翼瑞士人民黨提出的這項提案要求瑞士人口於2050年前不得超過1,000萬，一旦超過並持續兩年，瑞士應終止與歐盟的人員自由流動協議等。路透社報道，初步統計顯示，近55%選民反對，45%支持，提案遭否決。

瑞士選民周日(14日)否決將人口上限設為1,000萬的公投提案，把經濟穩定以及瑞士與歐盟關係，置於對移民湧入加重公共服務負擔、推高房價和租金等不滿之上。

瑞士版脫歐 司法部長：選民發出要求穩定的訊息

由於這提案可能危及瑞士與歐盟藉由促進經濟增長、文化聯繫和跨境旅行等各項協議建立的長年深厚關係，有輿論將今次公投比擬為「瑞士版脫歐(Swiss Brexit)」。瑞士並非歐盟27個成員國之一，但被其中4國「包圍」。

瑞士政府呼籲選民否決這提案。總統Guy Parmelin與司法部長Beat Jans在公投得出初步結果後召開記者會，Jans對結果表示歡迎，並承諾政府會進一步探討如何應對民眾對於住房和移民等問題的關注，「今天的決定，選民發出了穩定、開放和可靠的訊號」。