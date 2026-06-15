伊朗局勢｜霍爾木茲海峽將重開 分析師：500船恐需數周才疏導 石油運輸料緩慢恢復

美國與伊朗達成終戰初步協議，為霍爾木茲海峽重開帶來契機，但分析師警告，約500艘受困波斯灣的船隻恐耗時數周才能「消化」完畢，全球原油運輸將緩慢恢復，且隨時恐再面臨中斷航運風險。
英國《金融時報》報道，美國總統特朗普表示，美伊達成協議，將逐步重開霍爾木茲海峽，但伊朗須先清除海峽內的水雷、不得收取通行費，美國則須解除針對伊朗港口的海上封鎖。
特朗普在其社交平台「Social Truth」發文：「世界各國的船隻，快發動你們的引擎，讓石油流動吧！」
航運業：商船通過霍爾木茲海峽需約8小時 這種情況下更慢
航運業界估計，美伊交戰逾3個月以來，目前仍有約500艘商船滯留波斯灣。商船通過霍爾木茲海峽一般需要約8小時，代表船隻通行要循序漸進，若船隻被要求在特定條件下航行或需遵循協調通行機制，速度將更緩慢。
國際航運商會以及波羅的海國際航運公會等主要航運組織已針對霍爾木茲海峽重開後的情況，向船東們發出指引，警告若多艘船隻「同時、無秩序地通行」，恐造成堵塞、混亂等情況。此外，預期軍方的監管將相當有限。
風險顧問機構：對美伊協議「看法悲觀」
英國及其他歐洲國家海軍軍艦正在地中海集結，將協助霍爾木茲海峽的掃雷工作。
風險顧問機構EOS Risk Group顧問主管Martin Kelly表示，鑑於目前停火期間仍持續發生報復性攻擊，他對任何協議的穩固性「看法悲觀」。
能源分析師：石油市場2027年前仍持續吃緊
加拿大皇家銀行資本市場公司全球大宗商品策略主管Helima Croft說，由於船隻調度、物流運作需花數周時間，因此即使霍爾木茲海峽重開，仍需一段較長時間，才能恢復部分運量。MST Financial能源分析師Saul Kavonic表示，即使情況相當樂觀，「石油市場2027年之前都將持續吃緊」，因為恢復航運物流、修復受損能源基建設施、重建耗盡的石油庫存，都相當費時。