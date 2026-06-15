伊朗局勢｜霍爾木茲海峽將重開 分析師：500船恐需數周才疏導 石油運輸料緩慢恢復

特朗普在其社交平台「Social Truth」發文：「世界各國的船隻，快發動你們的引擎，讓石油流動吧！」

英國《金融時報》報道，美國總統特朗普表示，美伊達成協議，將逐步重開霍爾木茲海峽，但伊朗須先清除海峽內的水雷、不得收取通行費，美國則須解除針對伊朗港口的海上封鎖。

美國與伊朗達成終戰初步協議，為霍爾木茲海峽重開帶來契機，但分析師警告，約500艘受困波斯灣的船隻恐耗時數周才能「消化」完畢，全球原油運輸將緩慢恢復，且隨時恐再面臨中斷航運風險。

航運業：商船通過霍爾木茲海峽需約8小時 這種情況下更慢

航運業界估計，美伊交戰逾3個月以來，目前仍有約500艘商船滯留波斯灣。商船通過霍爾木茲海峽一般需要約8小時，代表船隻通行要循序漸進，若船隻被要求在特定條件下航行或需遵循協調通行機制，速度將更緩慢。

國際航運商會以及波羅的海國際航運公會等主要航運組織已針對霍爾木茲海峽重開後的情況，向船東們發出指引，警告若多艘船隻「同時、無秩序地通行」，恐造成堵塞、混亂等情況。此外，預期軍方的監管將相當有限。