公務員坐過山車開視像會議？南韓創意宣傳片爆紅（有片）

南韓蔚山廣域市南區政府為了宣傳當地遊樂設施，推出一條主題為《如果坐過山車開Zoom會議會被發現嗎？哈哈哈》的創意宣傳影片，在網上被瘋傳。截至目前，影片在各大社交平台累計觀看次數已突破3,000萬次，不僅席捲南韓，也在日本、美國等海外地區引發關注。

影片由蔚山南區政府官方Instagram及YouTube頻道「鯨魚廣播局」發布，拍攝地點為長生浦鯨魚文化特區的人氣遊樂設施「Whales Cart」。

影片中，一名公務員利用綠幕（Chromakey）技術，將自己偽裝成在家工作地參加視像會議。然而實際上，他正搭坐高速的過山十，在軌道上不斷急速俯衝、轉彎與加速。儘管畫面中的背景看似平靜正常，但鏡頭外卻是驚險刺激。主角與其他參與會議的同事裝成正常工作的樣子，形成強烈反差與喜劇效果。