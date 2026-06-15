英國禁16歲以下兒童用社交媒體　2027年初生效

施紀賢表示，政府已獲得相關權力，確保能夠迅速採取行動，堅持全面禁令是正確的選擇，他指社交媒體讓孩子們上癮及不快樂，讓霸凌者更容易騷擾和虐待他們，甚至可能損害他們的心理健康，影響其他生活，故拒絕在兒童安全和幸福問題上妥協。他指作為父親理解家長的擔憂，相信禁令會受到家長歡迎。

WhatsApp和Signal不受影響

英國新政參考了澳洲去年12月實施的類似禁令，但更為全面。根據公布的內容，16歲以下人群將被禁止使用Snapchat、TikTok、YouTube、Instagram、Facebook、Threads、X、Reddit、Twitch等平台將受到影響，但WhatsApp和Signal不受影響。同時，對16至17歲青少年將實施額外限制措施，包括晚上8時30分後的使用「宵禁」、禁止與陌生人聊天、消失消息、直播等功能。