傳媒寒冬｜BBC據報下周首波大裁員 新聞部門「炒數百人」

英國《金融時報》今日(15日)引述知情人士報道，英國廣播公司（BBC）將於下周裁減自家核心新聞部門的數百個職位，這是大規模裁員的第一階段，也是BBC在與政府部門就未來資金問題展開最後數個月的談判。BBC拒絕對報道置評。

各部門減十分一開支 預計2000職位流失

根據公司裁員計劃，BBC各部門已被要求減少約十分之一的開支，從而節省數億英鎊，預計將導致約2000個職位流失。其中，新聞團隊佔BBC逾2萬名員工的四分之一，預計將於下周率先公佈裁員計劃。內部人士警告，公告預計將對BBC特定廣播節目造成影響，可能會讓BBC的聽眾及觀眾明顯注意到節目內容減少。

消息人士又說，負責為BBC各頻道、APP、網站及各地分部提供內容的新聞部門，大部分成本來自人事費用，導致有關部門的裁員人數比例更高。他們說，包括內容製作部門在內，其他部門更容易從非人事成本方面削減開支。