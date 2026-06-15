傳媒寒冬｜BBC據報下周首波大裁員 新聞部門「炒數百人」

英國《金融時報》今日(15日)引述知情人士報道，英國廣播公司（BBC）將於下周裁減自家核心新聞部門的數百個職位，這是大規模裁員的第一階段，也是BBC在與政府部門就未來資金問題展開最後數個月的談判。BBC拒絕對報道置評。
各部門減十分一開支 預計2000職位流失
根據公司裁員計劃，BBC各部門已被要求減少約十分之一的開支，從而節省數億英鎊，預計將導致約2000個職位流失。其中，新聞團隊佔BBC逾2萬名員工的四分之一，預計將於下周率先公佈裁員計劃。內部人士警告，公告預計將對BBC特定廣播節目造成影響，可能會讓BBC的聽眾及觀眾明顯注意到節目內容減少。
消息人士又說，負責為BBC各頻道、APP、網站及各地分部提供內容的新聞部門，大部分成本來自人事費用，導致有關部門的裁員人數比例更高。他們說，包括內容製作部門在內，其他部門更容易從非人事成本方面削減開支。
BBC新任總裁馬特布里廷(Matt Brittin)曾擔任科技公司谷歌（Google）歐洲區事業總裁多年，不過沒有新聞業經驗。他在上月接受《金融時報》專訪時表示，為追求財務穩定的未來，BBC接下來將面臨艱難且不受歡迎的抉擇。
此外，BBC已針對請人與出差展開全面成本管控，並刪減管理顧問方面的支出，同時減少會議、頒獎典禮各類活動的經費。隨著BBC致力於吸引更多年輕觀眾，布里廷必須在削減現有團隊成本的同時，平衡對未來服務的投資，包括開發iPlayer串流服務，以及擴充在影音平台YouTube的內容。