女子被推出馬路險輾爆頭 追查9年跑步男落網 為千萬富翁銀行家與皇室有關(有片)

英國一宗「家傳戶曉」的懸案「普特尼推人狂」(Putney Pusher)，在案發近10年後有望偵破。 案發於2017年5月5日早上約7時40分，一名女子在倫敦普特尼橋(Putney Bridge)南行時，一名迎面而來的慢跑男子突然把她推出馬路，當時一輛雙層巴士正以時速約12英里駛至，幸巴士司機薩爾布里斯(Oliver Salbris)反應夠快，及時閃避，巴士與女子頭部僅相距數厘米，最終女子受驚但未有嚴重受傷。據稱，當時路面空間足以讓兩人安全擦身而過，但該男子卻用力將女子推出馬路，行為令人髮指。

慢跑男推人後並沒停下，繼續跑過普特尼橋，頭也沒回。約15分鐘後，他更竟從相反方向跑上橋面，再次出現在現場。當時女事主仍在橋上接受其他途人幫助，她向慢跑男呼叫，但慢跑男沒有理會，絕塵而去。 當年曾拘捕3人 均未起訴 當年警方曾發布閉路電視畫面，顯示疑犯為一名白人男子，年約三十、身材健壯、短啡髮、穿著灰色T恤及深藍色短褲。片段曝光後在多地引起關注，警方當時曾盤問50名男子，並拘捕過3名疑犯，包括一名美國投資銀行家，但該銀行家其後證實案發時身在美國。案件最終未有人被起訴，並於2018年結案。

涉案男為千萬富翁銀行家 與英國及歐洲王室有關 英媒周一報道，案件出現新證據，促成此次最新拘捕行動，一名男子被捕。報道指，涉案男子是一名與英國及歐洲王室有關聯的千萬富翁銀行家，離開軍旅後在金融界發展成功，為多名高淨值客戶及機構提供顧問服務，網上評論形容他待人友善，深受客戶及同事歡迎。報道未有說明有何證據導致他被捕及警方如何證明當年的推人者是他。 事件中的巴士司機薩爾布里斯，於今年4月接受訪問時表示他至今無法忘記上述事件，「我經常想到這宗案件，我每天仍會駕車經過普特尼橋好幾次。每當在橋上，我都會非常留意行人，我控制不了這種反應。我不會說那是創傷，但那確實不是一件容易忘記的事」，他憶述當時情況，「我很慶幸自己當日反應夠快，否則結果會截然不同，對我和那位被推倒的女子都是。即使我閃避，她的頭部與巴士及車輪之間仍只差幾厘米。」他當時立即停車，下車協助對方，「我記得她問我：『發生甚麼事？』、『為甚麼？為甚麼？為甚麼？』她問『為甚麼是我？』」

2024年，案件曾更被改編成舞台劇《Once Upon a Bridge》在藝術中心上演，從涉案慢跑男、受害者及巴士司機三方面視角重構事件。