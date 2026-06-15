Pokémon GO實景掃描數據用作訓練AI模型 助無人機於戰區及無法使用GPS區域定位

全球人氣手遊Pokémon GO。(互聯網)

Pokémon GO開發商Niantic去年出售遊戲部門後，正與軟件公司Vantor合作，以Pokémon GO中的用戶資料來訓練AI模型，期望未來能協助軍用無人機在戰區內定位。 英國《衛報》報道，AR手機遊戲Pokémon GO於2016年推出，讓玩家利用手機鏡頭在現實世界尋找並捕捉Pokémon，一上架就爆紅。Niantic 2018年宣布，Pokémon GO全球下載量突破8億次。 Pokémon GO於2021年更新PokeStops(補給站)系統，玩家只要利用手機等裝置掃描實境地點，即可獲得遊戲內獎勵，這項功能需要玩家主動參與並上傳錄影資料。

手機遊戲巨頭Scopely去年3月斥資35億美元收購Niantic遊戲部門，將Pokémon GO等知名手機遊戲納入旗下。Niantic出售遊戲部門前，已蒐集到Pokémon GO用戶的實景掃描資料。 關注無人機消息的媒體DroneXL披露，Pokémon GO過去的掃描資料正用於訓練Niantic的AI模型，使其能夠辨識及解析實體空間。而去年12月，Niantic子公司Niantic Spatial宣布與專為無人機研發空間偵測軟件的Vantor建立夥伴關係，旨在幫助無人機在無法使用GPS的區域內執行精準導航及協調作業。Vantor的部分產品獲軍方採用。

聲明表示：「這項合作針對現代作戰的主要弱點，包括GPS無法使用、電子誘敵、干擾以及阻塞等，提出應對方法。當衛星訊號遭破壞，自動系統與作戰小組將失去定位、聯繫或維持精準態勢感知(situational awareness)的能力。」 Niantic Spatial發言人表示：「Pokémon GO蒐集的AR實景掃描(AR Scans)，均是選擇這項功能的玩家主動提交，此舉受到當時適用的服務條款和私隱政策約束。」Niantic Spatial與Vantor均指出，其夥伴關係仍處於初期階段。