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國際
出版：2026-Jun-15 20:58
更新：2026-Jun-15 20:58

身經百戰「也門蜘蛛俠」徒手攀火山 突不尋常失重心 直墮火山口慘死 驚慄過程曝光(有片)

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安塔過去曾多次徒手攀爬同一座火山，並擺出高難度動作，亦常替客戶在火山寫字賺錢。(互聯網)

安塔過去曾多次徒手攀爬同一座火山，並擺出高難度動作，亦常替客戶在火山寫字賺錢。(互聯網)

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以徒手攀岩聞名的30歲也門男子安塔（Antar Al‑Absi），被外界稱為「也門蜘蛛人」，近日徒手攀爬火山時突然失手，直墜火山口，恐怖過程被拍下。

安塔於本月12日在達利省哈拉達特火山進行攀爬期間突然失手，整個人直墜火山口，其後雖然即時展開搜救，但最終仍證實不治，終年30歲。

火山地勢兇險　搜救行動異常困難

事發當日，安塔繼續一貫作風，未有使用任何繩索或保護裝備，徒手沿陡峭岩壁向上攀登，並打算在岩石表面刻字——據報他之前常幫客戶在岩壁上留字賺錢。

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安塔出事經過及其以往攀山截圖︰

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片段顯示，安塔本來動作穩定，但忽然間疑似未能踩穩立足點，手部亦隨之鬆開，瞬間失去支撐，直接跌入火山口深處熱硫磺湖內，令現場人士大吃一驚。

網民懷疑被蛇咬但未獲證實

接報後，救援人員趕赴現場展開搜索，但由於火山地形險峻，加上位置偏遠且內部環境複雜，須深入火山口打撈，整個行動進度緩慢，經歷逾24小時搜索，至翌日(13日)才尋回安塔遺體。有網上說法指安塔可能在攀爬期間遭蛇咬傷，導致突然失去重心墮下，但有關推測未獲證實。

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過去安塔曾多次挑戰同一座火山。從社交平台過往片段可見，安塔今年4月曾於火山斜坡更展示高難度動作，包括徒手完成「人體旗幟」。

安塔以往攀山片段及今次出事片段︰

打撈安塔遺體片段︰

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