身經百戰「也門蜘蛛俠」徒手攀火山 突不尋常失重心 直墮火山口慘死 驚慄過程曝光(有片)

安塔過去曾多次徒手攀爬同一座火山，並擺出高難度動作，亦常替客戶在火山寫字賺錢。(互聯網)

以徒手攀岩聞名的30歲也門男子安塔（Antar Al‑Absi），被外界稱為「也門蜘蛛人」，近日徒手攀爬火山時突然失手，直墜火山口，恐怖過程被拍下。

安塔於本月12日在達利省哈拉達特火山進行攀爬期間突然失手，整個人直墜火山口，其後雖然即時展開搜救，但最終仍證實不治，終年30歲。

火山地勢兇險 搜救行動異常困難

事發當日，安塔繼續一貫作風，未有使用任何繩索或保護裝備，徒手沿陡峭岩壁向上攀登，並打算在岩石表面刻字——據報他之前常幫客戶在岩壁上留字賺錢。