身經百戰「也門蜘蛛俠」徒手攀火山 突不尋常失重心 直墮火山口慘死 驚慄過程曝光(有片)

以徒手攀岩聞名的30歲也門男子安塔（Antar Al‑Absi），被外界稱為「也門蜘蛛人」，近日徒手攀爬火山時突然失手，直墜火山口，恐怖過程被拍下。
安塔於本月12日在達利省哈拉達特火山進行攀爬期間突然失手，整個人直墜火山口，其後雖然即時展開搜救，但最終仍證實不治，終年30歲。
火山地勢兇險 搜救行動異常困難
事發當日，安塔繼續一貫作風，未有使用任何繩索或保護裝備，徒手沿陡峭岩壁向上攀登，並打算在岩石表面刻字——據報他之前常幫客戶在岩壁上留字賺錢。
安塔出事經過及其以往攀山截圖︰
片段顯示，安塔本來動作穩定，但忽然間疑似未能踩穩立足點，手部亦隨之鬆開，瞬間失去支撐，直接跌入火山口深處熱硫磺湖內，令現場人士大吃一驚。
網民懷疑被蛇咬但未獲證實
接報後，救援人員趕赴現場展開搜索，但由於火山地形險峻，加上位置偏遠且內部環境複雜，須深入火山口打撈，整個行動進度緩慢，經歷逾24小時搜索，至翌日(13日)才尋回安塔遺體。有網上說法指安塔可能在攀爬期間遭蛇咬傷，導致突然失去重心墮下，但有關推測未獲證實。
過去安塔曾多次挑戰同一座火山。從社交平台過往片段可見，安塔今年4月曾於火山斜坡更展示高難度動作，包括徒手完成「人體旗幟」。
安塔以往攀山片段及今次出事片段︰
In Yemen, the famous “Spider-Man” has died: a climber fell into a volcanic crater— NEXTA (@nexta_tv) June 14, 2026
Well-known Yemeni extreme athlete Antar al-Absi, nicknamed the “Spider-Man,” died during another dangerous ascent. The man fell into the crater of the dormant Dhamt volcano and disappeared.
The… pic.twitter.com/LfNuwgeorp
打撈安塔遺體片段︰
Yemen'de volkana düşen Anter el-Absi'nin cesedi böyle çıkarıldı. https://t.co/5U22W18kHw pic.twitter.com/E5PGNWrZgH— Odak TV (@OdakTV1) June 13, 2026