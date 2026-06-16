菲律賓外海6.2級地震　震源深度達111.9公里暫無海嘯警報

根據美國地質調查局（USGS），菲律賓民答那峨島外海於6月15日下午5時18分發生6.2級地震。美國地質調查局數據顯示，震央位於北緯6.15度、東經126.90度，距離龐達圭坦東南東方67公里處海域。
歐洲－地中海地震中心（EMSC）進一步指出，地震距離馬蒂市東南方約104公里，距離南甘鎮東南東方約77公里。震源深度達111.9公里，屬於深源地震特徵。由於震源深度較深，超過百公里的深源地震通常能量傳播範圍較廣但破壞力相對降低。根據初步評估，相關單位暫未發布海嘯警報。菲律賓火山地震研究所與美國地質調查局均持續監測後續餘震活動。
破壞力相對低
目前詳細災情與地表影響仍有待菲律賓當地相關單位進一步確認與公布。民答那峨島位處環太平洋火山帶，地震活動頻繁，該地區居民對地震防災已有認知。此次地震發生在人口相對較少的外海區域，初步預估對陸地造成的直接衝擊有限。
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【フィリピン南部でM6.2】— Sputnik 日本 (@sputnik_jp) June 15, 2026
日本時間15日午後6時18分ごろ、フィリピン・ミンダナオ島沖を震源とするマグニチュード6.2の地震があった。この付近ではちょうど1週間前の8日にも津波を伴う大地震があり、これまでに死者65人、行方不明者36人が確認されている。 https://t.co/IAQzd9Jr0F pic.twitter.com/T3HNAvX70y