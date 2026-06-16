菲律賓外海6.2級地震　震源深度達111.9公里暫無海嘯警報

根據美國地質調查局（USGS），菲律賓民答那峨島外海於6月15日下午5時18分發生6.2級地震。美國地質調查局數據顯示，震央位於北緯6.15度、東經126.90度，距離龐達圭坦東南東方67公里處海域。

歐洲－地中海地震中心（EMSC）進一步指出，地震距離馬蒂市東南方約104公里，距離南甘鎮東南東方約77公里。震源深度達111.9公里，屬於深源地震特徵。由於震源深度較深，超過百公里的深源地震通常能量傳播範圍較廣但破壞力相對降低。根據初步評估，相關單位暫未發布海嘯警報。菲律賓火山地震研究所與美國地質調查局均持續監測後續餘震活動。