熱門搜尋:
2026世界盃 猴痘 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Jun-16 10:52
更新：2026-Jun-16 10:52

菲律賓外海6.2級地震　震源深度達111.9公里暫無海嘯警報

分享：
菲律賓外海6.2級地震　震源深度達111.9公里暫無海嘯警報（菲律賓火山地震研究所官網）

菲律賓外海6.2級地震　震源深度達111.9公里暫無海嘯警報（菲律賓火山地震研究所官網）

adblk4

根據美國地質調查局（USGS），菲律賓民答那峨島外海於6月15日下午5時18分發生6.2級地震。美國地質調查局數據顯示，震央位於北緯6.15度、東經126.90度，距離龐達圭坦東南東方67公里處海域。

歐洲－地中海地震中心（EMSC）進一步指出，地震距離馬蒂市東南方約104公里，距離南甘鎮東南東方約77公里。震源深度達111.9公里，屬於深源地震特徵。由於震源深度較深，超過百公里的深源地震通常能量傳播範圍較廣但破壞力相對降低。根據初步評估，相關單位暫未發布海嘯警報。菲律賓火山地震研究所與美國地質調查局均持續監測後續餘震活動。

adblk5
地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣旅行注意!（am730製圖） 地震應該點做？點自製避難包？日本、台灣旅行注意!（am730製圖） 6_21.jpg

破壞力相對低

目前詳細災情與地表影響仍有待菲律賓當地相關單位進一步確認與公布。民答那峨島位處環太平洋火山帶，地震活動頻繁，該地區居民對地震防災已有認知。此次地震發生在人口相對較少的外海區域，初步預估對陸地造成的直接衝擊有限。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務