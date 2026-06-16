美伊達協議 周五瑞士簽署 霍爾木茲海峽重開 撤伊朗港口封鎖

美以伊戰事持續超過3個月，美國和伊朗終宣布達成停戰諒解備忘錄，並將於本周五在瑞士正式簽署。居中調停的巴基斯坦，其總理夏巴茲周日率先在社交網宣布，美伊達成和平協議，雙方宣布立即及永久停止所有戰線軍事行動，並強調包括黎巴嫩。美國總統特朗普不久後，於美國東岸時間周日下午5時30分(香港時間周一清晨5時30分)在社交網宣布，與伊朗的協議「現已完成」。他還宣布下令霍爾木茲海峽開放並毋須收費，也即時解除美國海軍對伊朗港口的海上封鎖。不過，新華社引述商船海員稱，美軍昨在廣播中指封鎖仍然有效。伊朗昨亦堅持船隻通過霍爾木茲海峽須繳費。
伊傳媒公布美伊協議草案14點內容：
01.所有戰線立即並永久停戰，包括黎巴嫩。
02.美國承諾不干涉伊朗內政，並尊重伊朗伊斯蘭共和國主權。
03.美國在30天內全面解除海上封鎖。
04.美國承諾從伊朗周邊撤出其軍事力量。
05.霍爾木茲海峽將在30天內按照伊朗的安排重新開放。
06.暫停針對伊朗石油、石化產品及其衍生品銷售的制裁，並允許伊朗完全使用相關金融收入。
07.美國及其盟友須提出總額最少3,000億美元的伊朗重建計劃。
08.進行為期60天的談判，以達成最終協議。協議內容包括核問題、全面取消美國針對伊朗的一級和二級制裁，以及取消聯合國安理會和國際原子能機構理事會針對伊朗的相關決議。
09.伊朗重申其在《不擴散核武器條約》中的承諾，不製造核武器。
10.在談判期間，美國承諾不向地區增派軍事力量，也不實施新的制裁措施。
11.在最終談判的60天期間，解凍240億美元伊朗被凍結資產。其中一半資金必須在談判開始前向伊朗提供。
12.建立監督機制，以推動協議落實執行。
13.最終協議將通過聯合國安理會決議予以確認。
14.在解凍一半伊朗被凍結資產、暫停對伊朗石油的制裁以及解除海上封鎖之前，最終談判不會啟動。最終協議僅涉及濃縮鈾處置、鈾濃縮提煉活動、解除制裁，以及伊朗經濟重建計劃等議題。關於伊朗導彈計劃及其支持抵抗組織的問題，已被明確排除在議程之外。
夏巴茲在聲明中提及卡塔爾、沙特阿拉伯和土耳其亦參與斡旋，並稱調停人本周將協調連串會議，為技術談判及協議的正式簽署儀式奠下基礎。美伊雙方均未有透露協議內容。新華社報道，伊朗邁赫爾通訊社昨公布了美伊達成的諒解備忘錄草案包括14點內容，與日前報道的版本相同，除了黎巴嫩等戰線停戰，還有美國及其盟友須提出總額最少3,000億美元(約2.34萬億港元)的伊朗重建計劃；雙方進行為期60天的談判，以達成最終協議。協議內容包括核問題、全面取消美國針對伊朗的一級和二級制裁，以及取消聯合國安理會和國際原子能機構理事會針對伊朗的相關決議。
至於伊朗資金解凍，協議草案指在最終談判的60天期間，解凍240億美元(約1,872億港元)伊朗被凍結資產。其中一半資金必須在談判開始前向伊朗提供。報道指，美伊協議會否落實還須看以色列是否停止攻擊黎巴嫩，以及伊朗核計劃的60天延後談判。
特朗普稱伊可擁低水平濃縮鈾 被視為讓步
特朗普周日向《紐約時報》提及，伊朗將被允許進行有限的低水平濃縮鈾提煉活動，並稱美伊新協議將確保「伊朗的鈾濃縮永遠只能用於非軍事目的」。伊朗媒體認為，此次表態意味著特朗普在伊朗「鈾濃縮歸零」要求上讓步。特朗普又說，並不急於從伊朗的地下設施中取出核燃料，美國將隨著時間的推移與伊朗一起稀釋濃縮鈾。但他未有提供確切時間表。特朗普還在採訪中嚴厲批評以色列總理內塔尼亞胡，稱「他是個非常難纏的人」，並稱美國與伊朗達成的諒解備忘錄將最終確保霍爾木茲海峽「永久免收通行費」。
在霍爾木茲海峽問題上，特朗普的說法與伊朗認知似乎有出入。伊朗傳媒稱，伊朗外交部發言人巴加埃昨表示，伊朗將在「特定時期內」負責霍爾木茲海峽安全通行管理，並將對相關航運服務收取費用。美國國防部長赫格塞思周日提及伊朗資金解凍，稱只有在核實伊朗履行承諾後，伊朗被凍結的資金才會解凍。