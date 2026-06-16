美伊達協議 周五瑞士簽署 霍爾木茲海峽重開 撤伊朗港口封鎖

美以伊戰事持續超過3個月，美國和伊朗終宣布達成停戰諒解備忘錄，並將於本周五在瑞士正式簽署。居中調停的巴基斯坦，其總理夏巴茲周日率先在社交網宣布，美伊達成和平協議，雙方宣布立即及永久停止所有戰線軍事行動，並強調包括黎巴嫩。美國總統特朗普不久後，於美國東岸時間周日下午5時30分(香港時間周一清晨5時30分)在社交網宣布，與伊朗的協議「現已完成」。他還宣布下令霍爾木茲海峽開放並毋須收費，也即時解除美國海軍對伊朗港口的海上封鎖。不過，新華社引述商船海員稱，美軍昨在廣播中指封鎖仍然有效。伊朗昨亦堅持船隻通過霍爾木茲海峽須繳費。

在黎巴嫩首都貝魯特南部郊區，民眾昨向「感謝伊朗」的海報舉起勝利手勢。(路透社)

08.進行為期60天的談判，以達成最終協議。協議內容包括核問題、全面取消美國針對伊朗的一級和二級制裁，以及取消聯合國安理會和國際原子能機構理事會針對伊朗的相關決議。

09.伊朗重申其在《不擴散核武器條約》中的承諾，不製造核武器。

10.在談判期間，美國承諾不向地區增派軍事力量，也不實施新的制裁措施。

11.在最終談判的60天期間，解凍240億美元伊朗被凍結資產。其中一半資金必須在談判開始前向伊朗提供。

12.建立監督機制，以推動協議落實執行。

13.最終協議將通過聯合國安理會決議予以確認。

14.在解凍一半伊朗被凍結資產、暫停對伊朗石油的制裁以及解除海上封鎖之前，最終談判不會啟動。最終協議僅涉及濃縮鈾處置、鈾濃縮提煉活動、解除制裁，以及伊朗經濟重建計劃等議題。關於伊朗導彈計劃及其支持抵抗組織的問題，已被明確排除在議程之外。