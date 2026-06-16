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國際
出版：2026-Jun-16 11:33
更新：2026-Jun-16 11:33

美軍B-52轟炸機加州墜毀　機上8人全部罹難(有片)

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美軍B-52轟炸機加州墜毀，機上8人全部罹難。(X)

美軍B-52轟炸機加州墜毀，機上8人全部罹難。(X)

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美國空軍一架B-52同溫層堡壘轟炸機(Stratofortress)周一自南加州莫哈維沙漠(Mojave Desert)的愛德華空軍基地起飛後不久墜毀，軍方指，機上載有8人，初步跡象顯示無人生還，正調查墜機原因。

愛德華空軍基地位於洛杉磯以北約95公里處，是美軍重要的軍事行動基地之一。事發在當地星期一早上11時許，基地發聲明指，涉事轟炸機起飛進行例行測試任務，但隨後失事。墜機地點升起濃煙。緊急救援人員立即趕到現場處理，機場在事後關閉，所有原定降落的飛機都已改道。所有非商業訪客通行證暫停發放，直至另行通知，以便基地全力投入緊急應變行動。

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墜機地點升起濃煙。(X) B-52同溫層堡壘轟炸機。(非涉事飛機。X)

空軍指：事故原因仍在調查中

失事地點留下一大片焦黑的土地，軍機機身幾乎已完全燒毀。基地聲明表示，目前已有緊急應變團隊到場處理。空軍指出，事故原因仍在調查中。根據軍方資料，B-52同溫層堡壘轟炸機由波音公司(Boeing)設計製造，是一款遠程亞音速(subsonic)軍機，長期擔任美國載人戰略轟炸機部隊的主力。

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