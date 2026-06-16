美軍B-52轟炸機加州墜毀　機上8人全部罹難(有片)

美國空軍一架B-52同溫層堡壘轟炸機(Stratofortress)周一自南加州莫哈維沙漠(Mojave Desert)的愛德華空軍基地起飛後不久墜毀，軍方指，機上載有8人，初步跡象顯示無人生還，正調查墜機原因。
愛德華空軍基地位於洛杉磯以北約95公里處，是美軍重要的軍事行動基地之一。事發在當地星期一早上11時許，基地發聲明指，涉事轟炸機起飛進行例行測試任務，但隨後失事。墜機地點升起濃煙。緊急救援人員立即趕到現場處理，機場在事後關閉，所有原定降落的飛機都已改道。所有非商業訪客通行證暫停發放，直至另行通知，以便基地全力投入緊急應變行動。
空軍指：事故原因仍在調查中
失事地點留下一大片焦黑的土地，軍機機身幾乎已完全燒毀。基地聲明表示，目前已有緊急應變團隊到場處理。空軍指出，事故原因仍在調查中。根據軍方資料，B-52同溫層堡壘轟炸機由波音公司(Boeing)設計製造，是一款遠程亞音速(subsonic)軍機，長期擔任美國載人戰略轟炸機部隊的主力。
UPDATE: 8 crew members killed in B-52 crash at Edwards Air Force Base in California pic.twitter.com/xgOdSwA70n— BNO News (@BNONews) June 15, 2026
U.S. Air Force B-52 Bomber Crashes at Edwards Air Force Base— aircraftmaintenancengineer (@airmainengineer) June 15, 2026
A U.S. Air Force B-52 bomber crashed shortly after takeoff at Edwards Air Force Base, prompting an immediate emergency response.
Emergency teams quickly arrived at the scene as heavy black smoke rose from the wreckage… pic.twitter.com/14JekdI68Y