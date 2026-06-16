美軍B-52轟炸機加州墜毀　機上8人全部罹難(有片)

美國空軍一架B-52同溫層堡壘轟炸機(Stratofortress)周一自南加州莫哈維沙漠(Mojave Desert)的愛德華空軍基地起飛後不久墜毀，軍方指，機上載有8人，初步跡象顯示無人生還，正調查墜機原因。

愛德華空軍基地位於洛杉磯以北約95公里處，是美軍重要的軍事行動基地之一。事發在當地星期一早上11時許，基地發聲明指，涉事轟炸機起飛進行例行測試任務，但隨後失事。墜機地點升起濃煙。緊急救援人員立即趕到現場處理，機場在事後關閉，所有原定降落的飛機都已改道。所有非商業訪客通行證暫停發放，直至另行通知，以便基地全力投入緊急應變行動。