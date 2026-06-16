「2276年7月4日前勿開」美國國慶埋時光膠囊　250年後才解封(有片)

美國準備迎接建國250週年，象徵美國價值傳承的「美國時光膠囊」(America's Time Capsule)計畫，也正密鑼緊鼓，匯集各州自行選定、具代表性的收藏物品，置入不鏽鋼圓筒中，預定2026年7月4日國慶日埋藏，之後會封存250年，直到建國500週年、也就是2276年7月4日當天才會開啟。
綜合報道，美國時光膠囊計畫負責人Tom Medema表示，時光膠囊的意義在於讓當代社會「與未來對話」，「既是一種思想的時光旅行，也是一種實體物品的時光旅行」。美國250週年慶典(America 250)主席Rosie Rios表示，時光膠囊計畫強調全國參與，從各州、領地到華府皆可提交代表性物件，也鼓勵前來白宮遊客中心的民眾寫下想對未來說的話，再由主辦單位遴選部分內容納入膠囊。
時光膠囊採用不鏽鋼圓柱設計
為確保時光膠囊能在地下15 英尺(約4.5米)深處保存250年，美國國家標準與技術研究院(NIST)負責設計與工程技術，其製造技術辦公室主任表示，多數時光膠囊失敗原因在於滲水，團隊曾設計方形、星形與圓柱形三種方案，「星形雖然很酷，但邊緣會增加進水風險」，因此最終方案採用不鏽鋼圓柱設計，整體結構在未裝載內容物前即重達約1噸。
內容物則涵蓋各州與領地寄送的代表性物件，包括西維珍尼亞州雕刻成州形的煤塊、俄亥俄州萊特飛行器布料、亞利桑那州以奈米蝕刻技術刻有《獨立宣言》與《美國憲法》的不鏽鋼硬幣、緬因州的北大西洋露脊鯨骨骼，以及阿肯色州的一粒鑽石等。
As America turns 250, many celebrations are looking back on our nation's past – but one looks to the future. By law, a time capsule is to be buried in Philadelphia on July 4, not to be opened until 2276, in time for America's quincentennial. @Faith_Salie looks into what objects… pic.twitter.com/oKkpQdzOGu— CBS Sunday Morning 🌞 (@CBSSunday) June 14, 2026