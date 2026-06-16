「2276年7月4日前勿開」美國國慶埋時光膠囊　250年後才解封(有片)

美國準備迎接建國250週年，象徵美國價值傳承的「美國時光膠囊」(America's Time Capsule)計畫，也正密鑼緊鼓，匯集各州自行選定、具代表性的收藏物品，置入不鏽鋼圓筒中，預定2026年7月4日國慶日埋藏，之後會封存250年，直到建國500週年、也就是2276年7月4日當天才會開啟。

綜合報道，美國時光膠囊計畫負責人Tom Medema表示，時光膠囊的意義在於讓當代社會「與未來對話」，「既是一種思想的時光旅行，也是一種實體物品的時光旅行」。美國250週年慶典(America 250)主席Rosie Rios表示，時光膠囊計畫強調全國參與，從各州、領地到華府皆可提交代表性物件，也鼓勵前來白宮遊客中心的民眾寫下想對未來說的話，再由主辦單位遴選部分內容納入膠囊。