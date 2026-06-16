日本炸雞老店奪金獎自爆66年不換油　食安專家提出警示(有片)

日本靜岡縣三島市一間擁有66年歷史的炸雞老店，近日在日本炸雞大獎賽中勇奪金獎，卻因店家公開透露其獨門秘方竟是一鍋「66年從未整鍋更換」的老油，食品安全專家更提出警示，建議消費者在品嚐傳統老店獨特風味的同時，也應對相關健康風險有所了解，引發網民熱議與食安討論。

綜合報道，「唐揚げ若鳥」創立於1960年的老字號炸雞店，目前由第三代老闆接手經營已4年。日前接受當地電視台採訪時，第三代老闆土屋禎大大方分享奪冠秘訣，表示店內自祖母創業以來，炸油從未一次性全部換掉，而是透過代代相傳的方式持續維護與循環使用。他指出，非同一批油持續加熱至今，而是每天打烊後，都會仔細過濾油鍋中的肉渣與雜質，保留少量鍋底老油，翌日再加入新油繼續使用，新舊油脂持續融合與更替，這鍋歷經半個多世紀的老油，是店內炸雞風味的靈魂來源。他認為，長年累積下來的香氣與油脂層次，能夠賦予炸雞新油無法複製的濃郁風味，也成為店家在激烈競爭中脫穎而出、摘下金獎的重要關鍵。