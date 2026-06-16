流浪貓亂入《殉情記》舞台客串　令悲劇變喜劇(有片)

眾所周知，《殉情記》(Romeo and Juliet)是著名詩人與戲劇作家莎士比亞著名愛情悲劇，歷久不衰。土耳其早前有劇團演出《殉情記》期間，一場關於羅密歐之死的演出場景中，一隻貓咪突然亂入舞台，更自行客串，意外成了「主角」，令這齣愛情悲劇，瞬間變成喜劇。

綜合報道，事發於上星期三(10日)，在土耳其西部城市伊茲密爾(Izmir)一個劇院。當時來自帝國俄羅斯芭蕾舞團(Imperial Russian Ballet)正在演出《殉情記》全劇最悲壯的一幕，飾演羅密歐的舞者正躺在舞台上「奄奄一息」死去，一隻流浪貓卻突然出現，悠閒地在舞台走動，不但躺在羅密歐的身邊，更懂得「走位」到高處，非常搶眼。報道指，儘管發生這段小插曲，舞者們仍保持專業，沒有脫離角色，最後順利完成了表演。