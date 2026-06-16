流浪貓亂入《殉情記》舞台客串　令悲劇變喜劇(有片)

眾所周知，《殉情記》(Romeo and Juliet)是著名詩人與戲劇作家莎士比亞著名愛情悲劇，歷久不衰。土耳其早前有劇團演出《殉情記》期間，一場關於羅密歐之死的演出場景中，一隻貓咪突然亂入舞台，更自行客串，意外成了「主角」，令這齣愛情悲劇，瞬間變成喜劇。
綜合報道，事發於上星期三(10日)，在土耳其西部城市伊茲密爾(Izmir)一個劇院。當時來自帝國俄羅斯芭蕾舞團(Imperial Russian Ballet)正在演出《殉情記》全劇最悲壯的一幕，飾演羅密歐的舞者正躺在舞台上「奄奄一息」死去，一隻流浪貓卻突然出現，悠閒地在舞台走動，不但躺在羅密歐的身邊，更懂得「走位」到高處，非常搶眼。報道指，儘管發生這段小插曲，舞者們仍保持專業，沒有脫離角色，最後順利完成了表演。
影片24小時破800萬次觀看
扮演茱麗葉的首席芭蕾舞演員Larisa Korsakova事後表示，這隻貓當時在羅密歐的頭旁邊坐下，還開始啃咬羅密歐的頭髮，引得現場觀眾哄堂大笑，讓莎士比亞筆下的悲劇，瞬間變成了喜劇。
相關的影片隨後在網上瘋傳，不到24小時，已突破800萬次觀看。不少網民紛紛留言調侃，稱這只貓是來「復活羅密歐」的，並為故事提供另一個結局；也有網民表示：「這大概是觀眾第一次，也是最後一次在這一幕笑出聲來。」在土耳其，貓咪享有相當特殊的地位，並聞名於世。當地街貓被視為社區的一分子，數以百萬計的貓，能自由穿梭於城市街頭，並受到居民照顧，貓咪過去亦曾在一些意想不到的地方出現，例如在電視台、國會等。