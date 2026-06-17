俄烏戰爭｜特朗普：伊朗問題大抵解決　將專注烏克蘭局勢

美國總統特朗普15日抵達法國埃維昂萊班（Évian-les-Bains）出席七大工業國集團（G7）峰會時，高調宣揚美國與伊朗日前達成的和平框架協議，並表示在中東局勢暫時降溫後，華府下一階段將把外交重心轉向結束俄烏戰爭。

特朗普在與法國總統馬克龍會晤時表示，美伊協議有望成為全球安全的重要突破，不僅有助於改善美國與伊朗長年緊張的關係，也將為中東帶來新的穩定契機。他強調，協議簽署後，霍爾木茲海峽將逐步恢復正常航運，全球能源市場已開始出現正面反應，油價下跌、股市上揚。