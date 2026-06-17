俄烏戰爭｜特朗普：伊朗問題大抵解決　將專注烏克蘭局勢

美國總統特朗普15日抵達法國埃維昂萊班（Évian-les-Bains）出席七大工業國集團（G7）峰會時，高調宣揚美國與伊朗日前達成的和平框架協議，並表示在中東局勢暫時降溫後，華府下一階段將把外交重心轉向結束俄烏戰爭。
特朗普在與法國總統馬克龍會晤時表示，美伊協議有望成為全球安全的重要突破，不僅有助於改善美國與伊朗長年緊張的關係，也將為中東帶來新的穩定契機。他強調，協議簽署後，霍爾木茲海峽將逐步恢復正常航運，全球能源市場已開始出現正面反應，油價下跌、股市上揚。
澤連斯基也受邀出席
根據目前公開資訊，美國與伊朗已簽署一份合作備忘錄，內容包括恢復霍爾木茲海峽航運、展開後續核問題談判，以及逐步解除部分制裁措施。不過協議完整內容尚未公開，預計將於本週稍晚在瑞士舉行正式簽署儀式。
特朗普表示，在伊朗問題取得進展後，他希望能投入更多精力推動俄烏和平進程：「現在這件事已經處理得差不多了，我們將開始專注於烏克蘭問題。」他說。先前特朗普已分別與烏克蘭總統澤倫斯基及俄羅斯總統 普丁通話，討論停火與和平談判的可能性。
本屆G7峰會由法國主辦，除了烏克蘭戰爭與中東局勢外，議程還包括人工智能發展、全球經濟失衡、供應鏈安全以及中國產能競爭等議題。烏克蘭總統澤連斯基也受邀出席，預計將爭取更多軍事與外交支持。
氣氛並非完全和諧
不過，特朗普此次抵達G7峰會的氣氛並非完全和諧。部分歐洲盟友對美國先前在伊朗問題上的單邊決策方式仍感不滿，也希望進一步了解美伊協議的具體內容與執行機制。此外，美國與歐洲在貿易、關稅及對中國政策等議題上仍存在分歧。
分析人士指出，若美伊和平協議最終順利落實，將有助於降低中東緊張局勢，並使特朗普在G7峰會上取得外交優勢。然而，俄烏戰爭停火前景依然充滿挑戰，能否複製中東談判模式推動俄烏和談，仍有待觀察。
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