研究：社交及影音平台首超傳統媒體　成全球讀者獲取新聞主要來源

英國牛津大學路透新聞學研究所的年度報告，是追蹤新聞媒體趨勢轉變的重要指標，今年由前英國廣播公司(BBC)高層伊根(Jim Egan)為主要作者。他指出，2026年是「重要的里程碑：社交媒體和影音平台首度超越其他所有新聞來源，成為全球使用最廣泛的新聞來源」，比例達54%。 報告以民調機構YouGov今年初對全球48國、近10萬人進行的網上調查作為分析基礎。研究員發現，有多達54%受訪者在接受調查前1周，曾透過社交媒體或影音平台獲取新聞，若將ChatGPT等AI聊天機械人納入，比例更升至56%，超過電視新聞的52%、新聞網站或應用程式(app)51%以及廣播21%。

不同社交網孕育出不同獲取新聞模式 這雖是全球調查平均數據中，新興平台首度超越傳統媒體，但實際上，這早已成為部分國家的新常態，不過在歐洲等部分國家，傳統媒體的網站和應用程式仍是主流。 全球調查中，每10名受訪者中有3人表示，社交媒體或影音平台是他們主要的新聞來源。在18至24歲的年輕族群中，比例增至50%。 不同社交網也孕育出不同的使用模式，多數受訪者會主動到社交平台X或影音平台YouTube尋找新聞，但在Facebook、Instagram和TikTok上，用戶則更傾向於在瀏覽其他內容時，「偶然滑到」新聞。

調查：沒有受訪族群將傳統媒體視為首要獲取新聞來源 在45歲至54歲、55歲以上族群中，電視仍是主要新聞來源，但值得注意的是，沒有族群將傳統媒體的應用程式和網站列為首要獲取新聞的管道，且僅有17%願意為網上資訊付費。伊根寫道：「這已衝擊到受眾觸及率、互動及變現潛力等各方面。」 與此同時，Google和Meta等大型科企已搶佔絕大部分廣告市場，恐讓傳統媒體付出沉重代價。此外，民眾也愈來愈傾向利用AI聊天機械人來獲取新聞，這也是路透新聞學研究所前一年度報告的重點，約10%受訪者每周使用聊天機械人獲取新聞，高於去年的7%。

生成式AI是新聞界最大挑戰 伊根指出，如何應對生成式AI的快速發展和普及，是現今新聞界領袖及政策制定者面臨的最大挑戰。