挪威儲妃長子被控2項性侵罪成 判囚4年 須向4名指控遭性侵女子賠款

挪威王儲妃梅特瑪麗特(Mette-Marit)與前男友所生的29歲兒子Marius Borg Høiby被控犯下2項性侵以及一項家暴、違反交通條例等32項罪名，周一(15日)遭奧斯陸法院裁定罪名成立，判他入獄4年。這宗備受關注的王室成員醜聞已重創挪威王室形象，法院並裁定，Høiby須向指控他性侵的4名女子合共賠償64萬克朗(約524,706港元)。

29歲的Marius Borg Høiby是梅特瑪麗特與前男友所生，現為挪威王儲哈康的繼子。梅特瑪麗特罹患肺纖維化，挪威王室早前宣布她已被列入肺部移植輪候名單，並暫停所有公務。