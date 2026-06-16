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國際
出版：2026-Jun-16 15:16
更新：2026-Jun-16 15:16

挪威儲妃長子被控2項性侵罪成 判囚4年 須向4名指控遭性侵女子賠款

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挪威王儲妃梅特瑪麗特Marius Borg Høiby

挪威王儲妃梅特瑪麗特Marius Borg Høiby。(資料圖片)

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挪威王儲妃梅特瑪麗特(Mette-Marit)與前男友所生的29歲兒子Marius Borg Høiby被控犯下2項性侵以及一項家暴、違反交通條例等32項罪名，周一(15日)遭奧斯陸法院裁定罪名成立，判他入獄4年。這宗備受關注的王室成員醜聞已重創挪威王室形象，法院並裁定，Høiby須向指控他性侵的4名女子合共賠償64萬克朗(約524,706港元)。

29歲的Marius Borg Høiby是梅特瑪麗特與前男友所生，現為挪威王儲哈康的繼子。梅特瑪麗特罹患肺纖維化，挪威王室早前宣布她已被列入肺部移植輪候名單，並暫停所有公務。

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性侵案發生在挪威王儲夫婦官邸

Høiby無王室銜頭，也沒有公職。今年初，他被控性侵4名女子和交通違規等合共40項罪名，最重可判囚16年。他被定罪的其中一宗性侵案，2018年發生在王儲夫婦官邸內，另一宗於2024年發生在奧斯陸。

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反覆家暴前女友

Høiby另外2項性侵獲判無罪，但法院對他反覆家暴一名前女友、交通違規、涉嫌恐嚇、涉及毒品等多項控罪，判處罪成。

Høiby自今年2月起一直還押，他否認最嚴重的控罪，包括性侵。檢方指出，性侵案發生時，受害女子均處於熟睡或失去意識狀態。

Høiby周一透過視像方式聽取判決，未親自出庭。檢察官Sturla Henriksbo表示：「我認為這項判決彰顯了司法體系的勝利，證明不論你是誰或有甚麼關係，無人能凌駕於法律之上。」

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