8旬老翁屋外休息突遭熊襲 被拖入樹林咬食臉部下體

美國佛羅里達州一年前發生該州首宗熊襲擊人類致命個案，傳媒近日稱當局公開案件詳情。遇害89歲男子於露營車屋外椅子坐下休息抽煙，突然被一隻黑熊攻擊。報道指，他先被咬頸致死亡，然後遭熊拖入樹林，臉部、頸部、胸部、下體和手臂被嚴重啃掉。調查員其後追蹤到殺人黑熊並將之安樂死，於其胃裡發現毛髮、人體殘骸、塑膠、煙頭和葡萄。

熊出沒｜老翁聽力不佳未發現熊來襲

事發在2025年5月，當時報道只稱遇害老翁Robert Markel與一隻狗遭黑熊襲擊死亡，當局派出人手追捕。Markel的女兒Sue Story見到一隻熊襲擊他們所養的狗後搜尋失蹤的父親，而揭發事件。剛公開的調查報告透露Markel遺體如何被發現，Story於5月5日凌晨在露營車找不到父親遂報警，而警員發現血跡並一路追蹤到樹林裡，在樹冠下發現Markel遺體，以及其身上皮膚從肉撕離，相信他是被黑熊襲擊死亡。頸部和胸部等部位也被大量食掉。

調查人員發現Markel的露營車廂內部被熊徹底破壞，放在爐子上的晚餐——烤豆也被翻到地上。他因聽力不好，所以沒有聽到任何動靜。熊離開露營車廂後，似乎突襲屋外坐在椅子上抽煙的他。Markel試圖站起身並逃跑，因而觸發熊的攻擊，被其猛力攻擊或咬頸而死。