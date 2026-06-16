碧咸大仔疑借家庭不和賣廣告「點解我要留喺屋企睇世界盃？」爆關公災難(有片)

英國球星貝咸大仔布魯克林(Brooklyn Beckham)近日因一則與2026年世界盃相關的廣告，被指引起關公災難。布魯克林在廣告中似乎拿與父母的關係破裂開玩笑，被批評「廉價」(cheap)及「剝削性」(exploitative)。有專家甚至認為，今次的廣告可能會影響其個人品牌「執笠」。
27歲的布魯克林在社交平台Instagram(IG)發布一段為外送公司「DoorDash」所拍的宣傳片，他在廣告中面帶微笑的說：「你們可能想知道，為甚麼我要在家裡看2026年世界盃……這說來話長。」(You're probably wondering why I'm watching the FIFA World Cup 2026 from home... It's a long story)，片段並輔以「一言難盡，遲點再說」(It's complicated, more soon)；而DoorDash分享片段時又稱「我們有個猜測」(We have a guess)等，進一步令外界聯想布魯克林與父母的公開不和。
廣告連環圖︰
專家驚呼︰災難級示範！
英國品牌公關機構Season One Comms的品牌傳播主管Andy Barr對上述廣告不敢恭維，直言「這很可能是『布魯克林品牌終結的開始』」，「各大品牌看到外界對他利用家庭不和進行宣傳的負面反應，將感到震驚，並避免跟他合作」。策略傳訊顧問公司Essential Content董事總經理Sean O'Meara則形容此舉是公關「災難級示範」，「這看來很廉價。以公開方式暗諷家人，尤其是在收費廣告中這樣做，絕不會有好效果。這顯得他很小器……他真的這麼需要這筆錢，需要把家醜公開？」
廣告發布之際，碧咸及妻子維多利亞剛與荷李活影星湯告魯斯一同亮相世界盃賽事。消息人士透露，該廣告令其家人「心碎」；其亦引來網民狂罵，有人在布魯克林IG留言稱，「若你(布魯克林)如此討厭他們(家人)，就放棄這個姓氏，別再從中獲利」。