碧咸大仔疑借家庭不和賣廣告「點解我要留喺屋企睇世界盃？」爆關公災難(有片)

英國球星貝咸大仔布魯克林(Brooklyn Beckham)近日因一則與2026年世界盃相關的廣告，被指引起關公災難。布魯克林在廣告中似乎拿與父母的關係破裂開玩笑，被批評「廉價」(cheap)及「剝削性」(exploitative)。有專家甚至認為，今次的廣告可能會影響其個人品牌「執笠」。

27歲的布魯克林在社交平台Instagram(IG)發布一段為外送公司「DoorDash」所拍的宣傳片，他在廣告中面帶微笑的說：「你們可能想知道，為甚麼我要在家裡看2026年世界盃……這說來話長。」(You're probably wondering why I'm watching the FIFA World Cup 2026 from home... It's a long story)，片段並輔以「一言難盡，遲點再說」(It's complicated, more soon)；而DoorDash分享片段時又稱「我們有個猜測」(We have a guess)等，進一步令外界聯想布魯克林與父母的公開不和。