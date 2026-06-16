伊朗局勢｜否認3000億美元助伊朗重建 特朗普斥傳言荒謬

美國與伊朗宣布達成停戰諒解備忘錄後，周一傳出協議內容包括美國將為伊朗設立3,000億美元(約2.34萬億港元)重建基金，由設有美軍基地的波斯灣伊朗鄰國出資。在法國出席七國集團(G7)峰會特朗普先在社交網發文否認，斥是民主黨製造的假新聞。他周二(16日)與卡塔爾元首塔米姆舉行G7場外雙邊會談時兩度否認有關說法，指「那謠言昨日(周一)傳出，簡直荒謬。我們沒有責任對伊朗投資任何金錢」。特朗普又強調，協議內容清楚說明伊朗不會擁有核武，而完整的協議內容將於未來數天以正式的形式公布，或在雙方周五於瑞士正式簽署後公開。

路透社報道，美國和伊朗官員均稱協議為伊朗帶來可觀的經濟利益，透過撤除制裁和解除海外資產凍結；同時也會成立3,000億美元的重建基金，由波斯灣國家出資。匿名美國官員稱，伊朗須滿足美國要求，包括永遠不會製造核武，以及不再援助黎巴嫩真主黨等民兵組織，才可以獲得上述經濟利益。伊朗官員說，他們在同意恢復濃縮鈾核計劃會談上只作出「少許」讓步。伊朗傳媒公布的協議14點內容也提及美國和其盟友須提出總額最少3,000億美元重建計劃，但美伊未有正式確認。特朗普昨稍早在社交網發文稱，伊朗已同意永遠不擁有核武器，並指有關美國向伊朗支付3億美元的說法是假新聞，是由民主黨人散布的。未知他3億美元的說法從何而來。

伊朗局勢｜萬斯形容協議概括一切 美伊周日宣布達成停戰諒解備忘錄後，美國傳媒周一引述一名美國高級官員稱特朗普和副總統萬斯、伊朗議會議長卡利巴夫已經以電子方式簽署了該備忘錄。特朗普其後證實有關報道。萬斯形容協議概括一切，有美國官員則稱更多細節將在未來數天公布。萬斯和卡利巴夫會出席周五在瑞士舉行的簽署儀式，特朗普無表明會出席。特朗普周日曾稱，霍爾木茲海峽立即重開，但其後改口稱待協議簽署後周五才重開。美伊在周五後將就核計劃等棘手議題展開第二階段會談，以達成最終協議。

伊朗局勢｜倡敘利亞替代以色列解除真主黨武裝 伊朗外交部長阿拉格齊表示，諒解備忘錄部分條款周一會執行，其餘部分將在周五簽署儀式後執行。伊朗法爾斯通訊社周二稱，數艘伊朗油輪及運送物資的船隻周二凌晨時分「順利穿越海上封鎖線」，意味美軍已有一定程度解除對伊朗港口的封鎖。阿拉格齊周二亦指，結束黎巴嫩的戰事是伊朗和美國達成協議的一項基本要求。以色列被視為停戰協議障礙之一，特朗普近日對以色列在黎巴嫩的軍事行動表示不滿，周二更建議由敘利亞解除黎巴嫩真主黨武裝。他與塔米姆會晤時批評以色列要搜尋某些人，毋須每次都要炸毀一棟住宅大樓，裡面很多人都不是真主黨成員。