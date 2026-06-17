世界盃伊朗登場變政治騷 逼和西班牙 佛得角「感謝中國」衝熱搜

今屆世界盃時值美伊戰事尚未平息，令伊朗隊的賽事摻雜著政治。伊朗隊周一以2:2逼和新西蘭，賽事在美國加州舉行，現場觀眾有支持及反對伊朗政權人士，不少人攜帶反伊朗現政權、1979年伊斯蘭革命前使用舊國旗「獅子太陽旗」進場宣示。另一場備受關注的賽事則數佛得角以0比0逼和大熱門的西班牙，「佛得角官方感謝中國幫圓夢世界盃」衝上微博熱搜第一。

伊朗賽後須離境 主帥︰最受壓迫球隊 除觀眾趁機表達政治訴求外，伊朗隊在「敵陣」美國作賽的待遇也充滿政治性。伊朗完成首場分組賽後，主帥加蘭萊伊(Amir Ghalenoei)在記者會指其隊伍是世界盃中最受壓迫的球隊，原因是他們須按美國的要求「即走」，返回逾200公里外的墨西哥蒂華納(Tijuana)，待稍後作賽才再入境。伊朗隊本月21及26日將分別於洛杉磯及西雅圖對戰比利時及埃及隊。

中國援建普拉亞國家體育場 至於非洲島國佛得角爆冷逼和西班牙，令該國球迷歡喜若狂，也意外地讓不少內地網民感自豪。原因是人口約54萬的佛得角，以往國際級體育場地欠奉，直至2013年由中國援建的普拉亞國家體育場落成。該國時任總理內韋斯當時表示「這是中國幫我們實現的夢想」、「佛得角國家體育場是佛獨立以來最大工程項目之一」；而去年10月佛得角擊敗斯威士蘭以小組首名晉級決賽周的賽事，正是在該球場舉行。今年又適逢中佛建交50周年，「佛得角官方感謝中國幫圓夢世界盃」在周二衝上微博熱搜第一。