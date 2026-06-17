伊朗局勢｜以色列續空襲黎巴嫩釀4死　伊揚言嚴厲回應

綜合外電報道，伊朗軍方聲稱：「猶太復國主義政權這支殺害兒童的軍隊，若不停止在黎巴嫩南部的侵略行為，將面臨伊朗伊斯蘭共和國強大武裝部隊的嚴厲回應。」此警告反映出伊朗對以色列持續軍事行動的強烈不滿。

以色列與真主黨的衝突在美伊達成和平協議後仍未停歇。伊朗軍方作戰指揮部哈塔姆安比亞中央總部於16日發表聲明，針對以色列當天對黎巴嫩南部發動的空襲行動，造成至少4人死亡一事，揚言將採取嚴厲回應。

美國與伊朗近日宣布達成結束包括黎巴嫩衝突在內的中東戰爭協議。巴基斯坦總理謝里夫曾聲稱該協議包含「所有戰線立即且永久停止軍事行動」的內容。然而，以色列與真主黨近日仍持續交火，顯示停火協議的執行情況並不如預期。

伊：違反協議多達84次

伊朗軍方進一步指控，自以色列與黎巴嫩達成停火協議以來，以軍已違反協議多達84次，持續對黎巴嫩境內目標發動攻擊。這些違反協議的行為成為伊朗發出警告的主要原因。

以色列總理內塔尼亞胡日前表示，以軍將持續駐留於黎巴嫩南部等安全區：「只要有必要，就會一直留在那裏。」此言論明確顯示，儘管美伊達成協議，以色列並無意因此而停止在黎巴嫩的軍事行動，態度堅定地維持其在該地區的軍事部署。

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