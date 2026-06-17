俄方護衛艦開火警告英國遊艇避免碰撞　退休夫婦：根本沒必要(有片)

俄羅斯國防部證實，俄軍「格里戈羅維奇海軍上將號」(Admiral Grigorovich)護衛艦在英倫海峽，開火警告一艘接近的英國遊艇。俄方指懸掛英國國旗的遊艇以危險航線駛向護衛艦，船員多次以無線電聯繫，但遊艇未有改變航向，發射信號彈及鳴笛後仍然繼續接近，結果在距離縮短至150米時，護衛艦以輕型武器向遊艇作出警告性射擊，遊艇其後遠離，俄方強調俄方人員做法符合國際航行準則。

遊艇夫婦感到超現實 稱已改變航向

涉事英籍遊艇上的一對英國退休夫婦Alan和Jane Kelvey事後向英國廣播公司(BBC)形容，事件令人感到「超現實」，據憶述，他們16日上午航行於距離懷特島(Isle of Wight)外海23英里處遇上「格里戈羅維奇海軍上將號」。Jane說：「(俄軍軍艦)鳴笛5聲，意思是『你們有看到我們嗎？』我們立刻向左舷轉向2度，好讓對方看出我們刻意改變航向，同時表示我們已經看見他們。約1分鐘後，他們再次鳴笛5聲，隨後立刻傳來4到5聲輕武器射擊聲。」但相信俄軍向天開火，並非對準他們，她說：「對我們來說，在槍聲響起之前，那根本算不上是一場事件。」Alan認為對方根本「沒有必要」開火。