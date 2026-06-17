涉策劃襲擊白宮格鬥賽　FBI拘至少5人

美國聯邦調查局(FBI)拘捕5人，涉嫌策劃襲擊在白宮舉行的終極格鬥冠軍賽。聯邦調查局指，參與策劃襲擊的人計劃在白宮南草坪舉辦終極格鬥冠軍賽期間，利用裝有炸藥的無人機撞向附近建築物，之後向逃離現場的民眾及政客開槍。美國傳媒引述知情官員指，已確定有23人參與討論襲擊計劃。

法庭文件顯示，調查人員本月10日接獲一名母親報案，指擔心兒子購買大量槍械，並在網上同由自稱前軍人及基督徒組成的團體交流，當局之後在俄亥俄州拘捕涉案19歲青年，並發現他們利用通訊軟件Signal進行對話及分享地圖等資訊。