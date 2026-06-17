涉策劃襲擊白宮格鬥賽　FBI拘至少5人

美國聯邦調查局(FBI)拘捕5人，涉嫌策劃襲擊在白宮舉行的終極格鬥冠軍賽。聯邦調查局指，參與策劃襲擊的人計劃在白宮南草坪舉辦終極格鬥冠軍賽期間，利用裝有炸藥的無人機撞向附近建築物，之後向逃離現場的民眾及政客開槍。美國傳媒引述知情官員指，已確定有23人參與討論襲擊計劃。
法庭文件顯示，調查人員本月10日接獲一名母親報案，指擔心兒子購買大量槍械，並在網上同由自稱前軍人及基督徒組成的團體交流，當局之後在俄亥俄州拘捕涉案19歲青年，並發現他們利用通訊軟件Signal進行對話及分享地圖等資訊。
特勤局表示仍然有人在逃
檢方指，青年供稱參與策劃襲擊，有關團體自3月起透過TikTok群組交流，部分成員再轉到加密通訊應用程式Signal上制定襲擊計劃，目的是透過襲擊出席格鬥賽的富商及政客等高價值目標以發動革命，以示不滿政府腐敗、處理愛潑斯坦案、數據中心佔用社區所有水資源以及其他政府行動。特勤局表示仍然有人在逃，將繼續調查直至拘捕所有疑犯。
白宮格鬥賽在剛過去的周日(14日)舉行，是慶祝美國建國250周年的活動之一，亦適逢總統特朗普80歲生日，有約4,300人獲邀到白宮南草坪出席，另有約8.5萬人在白宮附近的觀眾區觀賽。在法國出席七國集團峰會的美國總統特朗普表示，仍未聽取事件簡報。副總統萬斯則將事件歸咎於左派人士煽動暴力，並形容事件是經協調的恐怖主義圖謀。