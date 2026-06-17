《工作細胞》作者清水茜自爆遭親人性侵、金錢勒索患PTSD

知名漫畫《工作細胞》作者清水茜周一(15日)透過社交平台發表長文，勇敢揭露自身近年遭遇的重大變故。清水茜當初因親妹妹一句「想記住細胞」而開啟創作契機，2014年正式出道，翌年連載《工作細胞》爆紅，更接連改編成電視動畫與真人版電影。然而在這部熱門作品的創作背後，卻伴隨著鮮為人知的傷痛。

綜合報道，清水茜在14、15日的發文中坦言，針對連載當時與相關人員的互動溝通、名義標示等問題，目前正著手進行確認與整理，並對造成粉絲擔憂致歉，期盼作品未來仍能被好好珍視。她更首度公開隱瞞多年的抗病經歷，在連載期間由於多宗受害事件重疊發生，自己被診斷出罹患憂鬱症、拔毛症，隨後更引發創傷後壓力症候群(PTSD)。當時更遭遇親人涉及金錢與性方面的傷害，面臨家人二次傷害，最終導致與當初提供創作契機的妹妹斷絕聯繫，那段時期的經歷至今仍是深刻傷痛。