世界盃｜三代同堂開電視睇波 驚見阿爺珍藏「18禁網」清單(有片)

一個三代同堂的家庭齊聚準備觀看世界盃轉播，沒想到打開電視後，螢幕上跳出的竟然全是有「18禁」大字的成人網站清單，讓全家人當場笑翻，80歲的爺爺露出尷尬的笑容。(X)

2026年世界盃開波。近日社交平台上流傳一段影片，英國一個三代同堂的家庭齊聚準備觀看賽事轉播，沒想到打開電視後，螢幕上跳出的竟然全是有「18禁」大字的成人網站清單，讓全家人當場笑翻，80歲的爺爺則頓時不知如何是好，只能坐在沙發上露出尷尬的笑容。

影片可見，該家庭當時正準備開始觀看世界盃賽事，現場有多名孫仔孫女，沒想到打開電視，「18禁」大字映入眼簾，竟然全是爺爺「珍藏網站」，他一時間不知如何是好，只能露出尷尬笑容。一旁家人笑瘋，還發現爺爺特愛「熟女」、「肛交」、「媽媽」等題材，並用手指著螢幕覆誦，讓爺爺頓時羞紅了臉，大喊「閉嘴！」同時手忙腳亂地操作遙控器，試圖刪除紀錄。及後另一名孫仔在旁教他「消滅證據」。

不少網民笑爆，有人指「阿公很懂」、「品味不錯」，亦有人「讚揚」爺爺懂得搜索該網站，證明他仍非常健康，亦有人發現「我真替F1(一級方程式賽車)感到委屈，它怎麼會跟這些網站混在同一個搜尋紀錄？」