熱門搜尋:
2026世界盃 猴痘 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Jun-17 10:24
更新：2026-Jun-17 10:24

世界盃｜三代同堂開電視睇波 驚見阿爺珍藏「18禁網」清單(有片)

分享：
一個三代同堂的家庭齊聚準備觀看世界盃轉播，沒想到打開電視後，螢幕上跳出的竟然全是有「18禁」大字的成人網站清單，讓全家人當場笑翻，80歲的爺爺露出尷尬的笑容。(X)

一個三代同堂的家庭齊聚準備觀看世界盃轉播，沒想到打開電視後，螢幕上跳出的竟然全是有「18禁」大字的成人網站清單，讓全家人當場笑翻，80歲的爺爺露出尷尬的笑容。(X)

adblk4

2026年世界盃開波。近日社交平台上流傳一段影片，英國一個三代同堂的家庭齊聚準備觀看賽事轉播，沒想到打開電視後，螢幕上跳出的竟然全是有「18禁」大字的成人網站清單，讓全家人當場笑翻，80歲的爺爺則頓時不知如何是好，只能坐在沙發上露出尷尬的笑容。

一個三代同堂的家庭齊聚準備觀看世界盃轉播，沒想到打開電視後，螢幕上跳出的竟然全是有「18禁」大字的成人網站清單，讓全家人當場笑翻，80歲的爺爺露出尷尬的笑容。(X) 一個三代同堂的家庭齊聚準備觀看世界盃轉播，沒想到打開電視後，螢幕上跳出的竟然全是有「18禁」大字的成人網站清單，讓全家人當場笑翻，80歲的爺爺露出尷尬的笑容。(X) 一個三代同堂的家庭齊聚準備觀看世界盃轉播，沒想到打開電視後，螢幕上跳出的竟然全是有「18禁」大字的成人網站清單，讓全家人當場笑翻，80歲的爺爺露出尷尬的笑容。(X) 一個三代同堂的家庭齊聚準備觀看世界盃轉播，沒想到打開電視後，螢幕上跳出的竟然全是有「18禁」大字的成人網站清單，讓全家人當場笑翻，80歲的爺爺露出尷尬的笑容。(X) 一個三代同堂的家庭齊聚準備觀看世界盃轉播，沒想到打開電視後，螢幕上跳出的竟然全是有「18禁」大字的成人網站清單，讓全家人當場笑翻，80歲的爺爺露出尷尬的笑容。(X) 一個三代同堂的家庭齊聚準備觀看世界盃轉播，沒想到打開電視後，螢幕上跳出的竟然全是有「18禁」大字的成人網站清單，讓全家人當場笑翻，80歲的爺爺露出尷尬的笑容。(X) 一個三代同堂的家庭齊聚準備觀看世界盃轉播，沒想到打開電視後，螢幕上跳出的竟然全是有「18禁」大字的成人網站清單，讓全家人當場笑翻，80歲的爺爺露出尷尬的笑容。(X)

影片可見，該家庭當時正準備開始觀看世界盃賽事，現場有多名孫仔孫女，沒想到打開電視，「18禁」大字映入眼簾，竟然全是爺爺「珍藏網站」，他一時間不知如何是好，只能露出尷尬笑容。一旁家人笑瘋，還發現爺爺特愛「熟女」、「肛交」、「媽媽」等題材，並用手指著螢幕覆誦，讓爺爺頓時羞紅了臉，大喊「閉嘴！」同時手忙腳亂地操作遙控器，試圖刪除紀錄。及後另一名孫仔在旁教他「消滅證據」。

不少網民笑爆，有人指「阿公很懂」、「品味不錯」，亦有人「讚揚」爺爺懂得搜索該網站，證明他仍非常健康，亦有人發現「我真替F1(一級方程式賽車)感到委屈，它怎麼會跟這些網站混在同一個搜尋紀錄？」

adblk5

世界盃2026分組賽形勢 世界盃2026分組賽A組形勢（截至6月16日） 世界盃2026分組賽B組形勢（截至6月16日） 世界盃2026分組賽C組形勢（截至6月16日） 世界盃2026分組賽D組形勢（截至6月16日） 世界盃2026分組賽E組形勢（截至6月16日） 世界盃2026分組賽F組形勢（截至6月16日） 世界盃2026分組賽G組形勢（截至6月16日11:10） 世界盃2026分組賽H組形勢（截至6月16日） 世界盃2026分組賽I組形勢（截至6月17日08:10） WORLD CUP GROUP J 世界盃2026分組賽K組形勢（截至6月16日） 世界盃2026分組賽L組形勢（截至6月16日） 世界盃2026分組賽 世界盃2026賽程，6月17日法國對塞內加爾ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月18日烏茲別克對哥倫比亞ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月19日墨西哥對南韓ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月19日墨西哥對南韓ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月21日（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月22日新西蘭對埃及ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月23日挪威對塞內加爾及約旦對阿爾及利亞ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月24日巴拿馬對克羅地亞及哥倫比亞對剛果民主共和國ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月25日南非對日本ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月26日土耳其對美國ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月27日新西蘭對比利時ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月28日（am730製圖） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括揭幕戰墨西哥對南非（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括突尼西亞對日本（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括挪威對塞內加爾（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括新西蘭對比利時（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括1場32強及2場16強（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括2場8強及2場4強（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括決賽及季軍戰（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃打邊爐睇波好去處（資料截至6月2日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃酒吧睇波好去處（資料截至6月11日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃茶餐廳睇波好去處（資料截至6月16日）

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務