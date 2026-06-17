日本七旬企業高層玩滑翔傘　30米高空失控墮地亡(有片)

日本岩手縣知名的安比高原滑雪場周二(16日)發生一宗滑翔傘奪命意外。一名來自秋田縣的71歲企業高層，上午獨自操作自備的飛行傘從山頂起飛，就在準備降落的時候，突然於20至30米的高空中失去平衡墜落滑雪場的停車場地面。男子當場失去意識，經醫療直升機緊急送醫搶救1小時後不治。

綜合報道，岩手縣警方調查，死者證實為來自秋田縣鹿角市、現年71歲的公司執行董事浅石敏明。事發於16日上午約9時50分，浅石敏明與同行友人前往岩手縣八幡平市的前森山山頂。當時他獨自駕駛自己專屬的滑翔傘起飛，原本飛行過程順暢，並計畫在原定的安比高原滑雪場停車場進行降落。就在起飛約10分鐘後、飛行傘已下降至距離地面僅剩20至30米的關鍵高度時，卻突然失去平衡，導致浅石敏明連人帶傘重摔在一片草地上。