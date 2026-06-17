伊朗局勢｜美媒：協議涵蓋3000億重建基金及美軍撤離安排

根據曝光文件，美國與伊朗將延長目前的停火安排，並承諾停止在區域內的敵對行動，包括黎巴嫩相關衝突。同時，伊朗將重申不發展核武器的承諾，但有關濃縮鈾庫存處理、未來鈾濃縮活動以及核查機制等關鍵議題，將留待未來60天談判期間進一步協商。

此外，協議草案還提到，若60天談判最終達成正式和平協議，美國將在30天內撤出部署於伊朗周邊地區的軍事力量，並逐步解除所有對伊朗制裁。

備受矚目的霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）也被列入協議核心內容。草案指出，伊朗將負責確保未來60天內商業船隻自由通行，並與阿曼及波斯灣國家協商新的海事安全機制。美國總統特朗普表示，霍爾木茲海峽最快可望於本周全面恢復正常通航。

另一項引發爭議的內容則是規模達3,000億美元的伊朗重建基金。根據美國副總統萬斯的說法，該基金不會由美國納稅人出資，而是預計由卡塔爾、阿聯酋及沙特阿拉伯等海灣國家提供資金。不過，基金能否成立取決於伊朗是否完全履行協議，包括放棄核武發展及停止支持區域代理武裝組織。

部分人士表示憂慮

儘管特朗普政府宣稱協議將為中東帶來和平契機，但部分共和黨國會議員及核不擴散專家對協議內容表示憂慮，認為目前公開資訊過於模糊，尤其是在核查機制、制裁解除條件及伊朗核計劃未來安排等方面仍存在許多疑問。