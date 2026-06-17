俄羅斯異議藝術家移居波蘭被槍殺 曾批評俄烏戰爭及普京

長期批評俄羅斯總統普京政權的俄羅斯藝術家斯克列佩茨基（ Semyon Skrepetsky ），日前在波蘭首都華沙附近遭人開槍射殺身亡。波蘭警方已展開謀殺調查，目前尚未公布疑犯身分與犯案動機，但案件因涉及知名俄羅斯異議人士，引發國際社會高度關注。 根據波蘭檢方與警方公布的資訊，現年44歲的斯克列佩茨基在華沙郊區住家附近遭槍擊。當地居民聽見槍響後報警，救護人員趕抵現場時發現他身受重傷，經搶救後仍宣告不治。 創作諷刺俄政府藝術作品 警方表示，初步跡象顯示案件具有預謀性質，調查人員正檢視閉路電視畫面、手機紀錄及相關證據，以釐清兇嫌身分與犯案過程。

斯克列佩茨基近年因創作多件諷刺俄羅斯政府及普京的藝術作品而受到關注。他曾公開反對俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，並透過裝置藝術、繪畫及社交媒體發表政治評論。俄烏戰爭爆發後，他離開俄羅斯前往波蘭居住，持續從事藝術創作與反戰活動。 據友人透露，斯克列佩茨基生前曾表示擔心自身安全，並稱自己因公開批評克里姆林宮而遭受威脅。不過，目前尚無證據顯示此次槍擊案與其政治立場有直接關聯。

消息傳出後，多個人權組織及流亡俄羅斯反對派人士紛紛表達震驚與哀悼。部分人士呼籲波蘭政府徹底調查案件真相，並確保境內流亡異議人士的人身安全。 異議人士屢於海外遇襲 近年來，多名俄羅斯反對派人士、記者及異議人士在海外遭遇可疑死亡或攻擊事件，使外界對流亡人士的安全問題持續關注。分析人士指出，若本案最終證實涉及政治因素，恐將進一步加劇俄羅斯與歐洲國家之間的緊張關係。 波蘭檢方表示，目前案件仍處於調查階段，不排除任何可能性，後續將根據蒐證結果公布更多細節。斯克列佩茨基的親友則已著手籌辦追思活動，紀念這位以藝術表達政治理念的異議創作者。

⚡️ Russian artist Semyon Skrepetsky was killed in Poland: he had previously harshly mocked Putin and Kadyrov



The murder took place in the city of Biała Podlaska, near the border with Belarus, where a refugee camp is located.



After moving from Russia, Skrepetsky passed through… pic.twitter.com/M6HatZf7bZ — NEXTA (@nexta_tv) June 15, 2026