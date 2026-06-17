伊朗局勢｜重建基金傳與撤銷核計劃掛鉤　日韓新馬參與

報道引述知情人士透露，這筆3,000億美元基金並非政府賠償或重建援助計劃，而是由私人投資者組成的投資工具，不涉及任何政府資金或補助：「這項基金的目的，是讓雙方都有經濟上的誘因去完成最終協議。」

報道表示，美國副總統萬斯（JD Vance）日前也證實，若伊朗同意撤銷核計劃、清除濃縮鈾庫存，並接受嚴格核查機制，將有機會取得由波灣國家支持的3,000億美元重建基金資源。

美伊朗即將簽署協議，一項規模高達3,000億美元（約2.35萬億港元）的「重建與發展基金」計劃曝光，《路透》披露，包括南韓、日本、新加坡及馬來西亞等亞洲四國企業，已承諾參與投資，目前已有超過半數資金到位。

目前已有來自美國、波斯灣阿拉伯國家、亞洲、南美洲及非洲的企業承諾投入資金，投資範圍涵蓋能源、物流、製造業及交通運輸等領域。知情人士僅透露，包括南韓、日本、新加坡、馬來西亞及美國部分企業已表達投資意願，但未公布完整名單。

伊原要求支付4000億美元

一名伊朗高層消息人士表示，德黑蘭當局原要求美國支付4,000億美元（約3.13萬億港元）作為戰爭損害賠償，但遭華府拒絕，雙方隨後才提出成立重建基金的替代方案。根據規劃，區域國家可透過提供貸款擔保、建立信用額度或直接出資等方式參與重建工程，重點項目包括遭戰火波及的穆巴拉克鋼鐵廠（Mobarakeh Steel）、煉油廠、機場以及各項基礎建設。

消息人士強調，該基金與另一條關於解除制裁及解凍伊朗海外資產的談判路線完全分開，屬於不同的金融機制與時間表：「只有在最終協議正式簽署後，基金才會真正成立。」