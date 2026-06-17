兩頂尖名校女大學生加州沙灘曬太陽　夢中遭巨浪捲走身亡(有片)

美國加州聖塔克魯茲郡沙灘，10日有2名女子被海浪捲走後送醫不治，警方與法醫確認死者分別為加州大學柏克萊分校(University of California, Berkeley)、聖荷西州立大學(San Jose State University)兩間著名大學的女學生。

綜合報道，21歲的Harshita Nair與20歲的Mahial Sran於10日下午約5時，結伴到邦尼杜恩海灘(Bonny Doon Beach)一處被稱為「鑰匙孔」的知名礁石景點附近休息打盹。由於當地海岸線極其陡峭、水流湍急，且經常有毫無預警的奪命巨浪拍擊，相信兩人在熟睡中被大浪捲入太平洋。事發後有目擊者立即報案，當地消防隊長Kyle Breton表示，當時情況極其惡劣，多個執法機構與約8名專業救援游泳隊員頂著危險跳海救人，並出動直升機將其中一人吊掛至懸崖頂部再送院。