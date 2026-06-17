兩頂尖名校女大學生加州沙灘曬太陽　夢中遭巨浪捲走身亡(有片)

美國加州聖塔克魯茲郡沙灘，10日有2名女子被海浪捲走後送醫不治，警方與法醫確認死者分別為加州大學柏克萊分校(University of California, Berkeley)、聖荷西州立大學(San Jose State University)兩間著名大學的女學生。
綜合報道，21歲的Harshita Nair與20歲的Mahial Sran於10日下午約5時，結伴到邦尼杜恩海灘(Bonny Doon Beach)一處被稱為「鑰匙孔」的知名礁石景點附近休息打盹。由於當地海岸線極其陡峭、水流湍急，且經常有毫無預警的奪命巨浪拍擊，相信兩人在熟睡中被大浪捲入太平洋。事發後有目擊者立即報案，當地消防隊長Kyle Breton表示，當時情況極其惡劣，多個執法機構與約8名專業救援游泳隊員頂著危險跳海救人，並出動直升機將其中一人吊掛至懸崖頂部再送院。
兩人為中學同學 原本預計明年大學畢業
報道指，Harshita被救上岸後不久就被證實死亡，Mahial送院搶救後一直危殆，延至13日被宣告死亡。聖塔克魯茲郡警方過去1個月已進行過5次水上救援，因此呼籲民眾戲水時要多加注意。
Harshita和Mahial於2023年一起從加州佛利蒙(Fremont)的華盛頓高中(Washington High School)畢業，屬於好友關係，兩人畢業後，Harshita於被譽為「公立常春藤」的柏克萊攻讀法律；20歲的Mahial Sran則在美國西岸歷史最悠久的公立高等教育機構聖荷西州立大學修讀公共衞生，同樣預計2027年畢業。