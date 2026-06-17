阿婆駕代步車闖賽道　單車手慘被拋飛墮地(有片)

德國薩爾蘭盃單車賽(LVM Saarland Trofeo)傳出意外，一名老婦駕駛代步電動車闖入賽道，導致一名17歲選手閃避不及、迎面撞上直接被拋飛，同時造成後方多名選手連環跌車，驚悚畫面被觀賽民眾拍下，在網上瘋傳。

綜合報道，事發於15日在薩爾蘭州舉辦的薩爾蘭盃單車賽，是一項針對17至18歲青少年舉辦的年度賽事，比賽期間一名駕駛電動代步車的老婦，突然駛入賽道，身穿紅衣的丹麥車手免強閃身避過，惟後方17歲的荷蘭車手Paul Vriesman卻不及閃避，直接撞上代步車後被拋飛，在空中翻滾後摔在路面，後方多名選手也接連跌車。