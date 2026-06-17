阿婆駕代步車闖賽道　單車手慘被拋飛墮地(有片)

德國薩爾蘭盃單車賽(LVM Saarland Trofeo)傳出意外，一名老婦駕駛代步電動車闖入賽道，導致一名17歲選手閃避不及、迎面撞上直接被拋飛，同時造成後方多名選手連環跌車，驚悚畫面被觀賽民眾拍下，在網上瘋傳。
綜合報道，事發於15日在薩爾蘭州舉辦的薩爾蘭盃單車賽，是一項針對17至18歲青少年舉辦的年度賽事，比賽期間一名駕駛電動代步車的老婦，突然駛入賽道，身穿紅衣的丹麥車手免強閃身避過，惟後方17歲的荷蘭車手Paul Vriesman卻不及閃避，直接撞上代步車後被拋飛，在空中翻滾後摔在路面，後方多名選手也接連跌車。
車手：老太太完全活在自己的世界
報道指，事故中無人有大礙，但仍提醒民眾，不要在車手接近賽道時進入賽道。即使只是稍稍踏入賽道，亦可能造成嚴重後果。青少年比賽本身就非常危險，何況加入觀眾之後，後果更難以想像。Paul Vriesman事後也在IG發文抱怨：「這次跌車很慘烈，但看起來我算是相對幸運，沒有受到嚴重傷害。很遺憾以這種方式結束比賽，只因為一位老太太完全活在自己的世界裡。」
An elderly woman caused a mass crash during a cycling race in Germany— NEXTA (@nexta_tv) June 15, 2026
The pensioner reportedly wanted to get a better look at the athletes, misjudged the situation, and rode directly onto the course. pic.twitter.com/oA27t7QhA1