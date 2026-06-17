世界盃｜佛得角爆紅門將哭訴母沒錢辦簽證　美政府急幫手

在2026年世界盃足球賽首輪小組賽中，非洲島國佛得角（Cape Verde）爆冷以0比0逼和勁旅西班牙，40歲門將禾仙夏（Vozinha）憑藉7次精彩撲救成為全場焦點。然而，這位一戰成名的世界盃英雄賽後卻含淚透露，自己的母親因簽證與經濟問題無法親赴美國見證這歷史性時刻，引發外界關注。
禾仙夏在佛得角隊史首次世界盃出賽中高接低擋，成功守住球門不失，幫助人口僅約50萬人的佛得角從世界強權西班牙手中搶下寶貴1分。賽後終場哨聲響起時，他跪地落淚，並表示自己想到了無法到場觀戰的母親，以及已經過世的祖父母。
可能當時未持有效護照
根據禾仙夏說法，母親原本希望赴美觀看比賽，但未能及時籌措辦理簽證所需費用，因此最終只能留在家鄉透過電視轉播為兒子加油。
事件曝光後，美國國務院迅速作出回應。國務院表示，系統中並未查到禾仙夏母親正式申請簽證的紀錄，但已主動與佛得角方面聯繫，希望協助其家人完成赴美程序。國務院強調，世界盃參賽球員的直系親屬可申請免除部分簽證擔保要求，相關單位正積極提供協助。
知情人士透露，美方初步了解後認為，禾仙夏母親未提出簽證申請的原因之一，可能是當時並未持有有效護照。目前相關文件正在辦理中，希望能趕上佛得角後續賽事。
原須繳納1.5萬美元保證金
事件也再度引發外界對美國世界盃簽證政策的討論。佛得角原本被列入須繳納最高1.5萬美元（約11.8萬港元）簽證保證金的國家名單之一，儘管美國政府後來針對世界盃相關人士放寬規定，但許多球迷與家屬認為措施來得太晚，導致不少人錯失赴美觀賽機會。
除了感人的家庭故事外，禾仙夏的表現也讓他一夕爆紅。比賽結束後不到24小時，他的Instagram追蹤人數從約5萬人暴增至近千萬人，成為本屆世界盃最受矚目的新星之一。佛得角足協表示，希望能在球隊下一場對陣烏拉圭的比賽前，協助禾仙夏母親順利取得赴美資格，讓這位世界盃英雄能在家人陪伴下繼續追逐夢想。
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