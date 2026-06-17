世界盃｜佛得角爆紅門將哭訴母沒錢辦簽證　美政府急幫手

在2026年世界盃足球賽首輪小組賽中，非洲島國佛得角（Cape Verde）爆冷以0比0逼和勁旅西班牙，40歲門將禾仙夏（Vozinha）憑藉7次精彩撲救成為全場焦點。然而，這位一戰成名的世界盃英雄賽後卻含淚透露，自己的母親因簽證與經濟問題無法親赴美國見證這歷史性時刻，引發外界關注。

禾仙夏在佛得角隊史首次世界盃出賽中高接低擋，成功守住球門不失，幫助人口僅約50萬人的佛得角從世界強權西班牙手中搶下寶貴1分。賽後終場哨聲響起時，他跪地落淚，並表示自己想到了無法到場觀戰的母親，以及已經過世的祖父母。