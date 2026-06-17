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國際
出版：2026-Jun-17 15:15
更新：2026-Jun-17 15:15

南韓SK海力士取消大學學歷要求　冀助爭奪AI人才

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南韓記憶體大廠SK海力士。（示意圖／美聯社）

南韓記憶體大廠SK海力士。（示意圖／美聯社）

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南韓半導體大廠SK海力士（SK Hynix）宣布，為因應AI時代的人才競爭，自即日起的新進員工徵才中，全面取消學歷限制，正式移除「僅限四年制大學以上」等資格門檻，改以能力與潛力作為唯一評估標準。

打破學歷天花板

《韓聯社》報h道，這項改革自17日起正式適用，未來只要符合職務需求、具備相關經驗與企業文化適配度，不論學歷背景皆可報名與錄取，徵才制度將全面轉向「能力導向」。

SK海力士強調，此次變革的核心在於打破學歷天花板，聚焦實際工作能力與成長潛力，以因應快速變動的AI與半導體產業環境。公司相關人士指出：「在AI快速演進的環境下，人才競爭已無法單靠學歷或固定履歷來判斷，我們需要能夠創造性解決問題的人才。」

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易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） AI (6).jpg

「三大核心肌肉」

這場破天荒的招募體制大洗牌，正與SK集團會長崔泰源近來強調的 AI 時代人才觀高度契合，他日前在公開場合重申，未來的科技人才不能再死讀書，必須鍛鍊出迎戰未來世界的「三大核心肌肉」：「必須具備能夠主動提問並直擊本質的『思考肌肉』、能敏捷因應新技術環境變化的『適應肌肉』，以及理解多元性並靈活協作的『共感肌肉』。」

據了解，SK海力士也將在部分關鍵職缺進行大規模招募，規模達三位數，屬於過去定期徵才中少見的擴編規模，涵蓋晶片設計等核心領域。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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