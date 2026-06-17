南韓SK海力士取消大學學歷要求　冀助爭奪AI人才

南韓半導體大廠SK海力士（SK Hynix）宣布，為因應AI時代的人才競爭，自即日起的新進員工徵才中，全面取消學歷限制，正式移除「僅限四年制大學以上」等資格門檻，改以能力與潛力作為唯一評估標準。

打破學歷天花板

《韓聯社》報h道，這項改革自17日起正式適用，未來只要符合職務需求、具備相關經驗與企業文化適配度，不論學歷背景皆可報名與錄取，徵才制度將全面轉向「能力導向」。

SK海力士強調，此次變革的核心在於打破學歷天花板，聚焦實際工作能力與成長潛力，以因應快速變動的AI與半導體產業環境。公司相關人士指出：「在AI快速演進的環境下，人才競爭已無法單靠學歷或固定履歷來判斷，我們需要能夠創造性解決問題的人才。」