美洲獅闖農場咬到小羊慘叫　女主人腎上腺狂飆踢飛救命(有片)

加拿大一個農場日前發生驚險事件。一隻美洲獅闖入卑詩省一個農場襲擊山羊，農場女主人為了保護她的小山羊，未及穿上鞋就衝上去，一腳重重踢在美洲獅身上，終成功從美洲獅口中救回小山羊一命。

綜合報道，事發於6月6日在卑詩省59歲女子Gina Moore的農場，Gina說，農場養有鵝、牛和4隻尼日利亞矮山羊。去年，她的一匹迷你馬被黑熊叼走後，就買下這些山羊。 4隻山羊分別以卡通《忍者龜》角色名命為「 Leo」、「Mick」、「Donnie」和「Raff」。網上影片顯示，一開始是幾隻山羊在穀倉裡瘋狂四處逃竄，然後一隻美洲獅用嘴和爪子緊緊纏住一隻試圖逃跑的山羊，山羊不住發出慘叫聲。