美洲獅闖農場咬到小羊慘叫　女主人腎上腺狂飆踢飛救命(有片)

加拿大一個農場日前發生驚險事件。一隻美洲獅闖入卑詩省一個農場襲擊山羊，農場女主人為了保護她的小山羊，未及穿上鞋就衝上去，一腳重重踢在美洲獅身上，終成功從美洲獅口中救回小山羊一命。
綜合報道，事發於6月6日在卑詩省59歲女子Gina Moore的農場，Gina說，農場養有鵝、牛和4隻尼日利亞矮山羊。去年，她的一匹迷你馬被黑熊叼走後，就買下這些山羊。 4隻山羊分別以卡通《忍者龜》角色名命為「 Leo」、「Mick」、「Donnie」和「Raff」。網上影片顯示，一開始是幾隻山羊在穀倉裡瘋狂四處逃竄，然後一隻美洲獅用嘴和爪子緊緊纏住一隻試圖逃跑的山羊，山羊不住發出慘叫聲。
農場主人：我非常重視及會保護我的動物
所幸Gina在幾秒後趕到，大吼驅趕美洲獅：「走呀！走呀！離開呀！」並迅速一腳踢在美洲獅身上，美洲獅吃痛受驚，立即鬆開山羊逃跑，令小山羊幸運撿回一命。Gina憶述：「坦白說，我當時完全是靠腎上腺素撐過來，那隻美洲獅或者會反咬我一口，所以我最好確保我做的每一件事都有效。」Gina指出，熊和美洲獅只是最近才開始在她的農場裡狩獵，她無奈地說，城市發展正在將牠們從自然棲息地驅逐出去，但她非常重視她的動物們，會保護牠們。
There’s a brave woman from Canada who saw a cougar dragging one of her baby goats and ran straight at it.— Lemma’s Animal Desk (@DoctorLemma) June 15, 2026
Her name is Gina Moore, and this happened on her farm in British Columbia, in western Canada.
The goat was a Nigerian dwarf goat, small enough that the cougar already had… pic.twitter.com/QngYjteIUv