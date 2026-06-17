伊朗局勢｜路透：美軍暗中監督數十次秘密「船對船」石油轉運 暗助波斯灣走私石油出口

路透社報道，美軍正暗中監督數十次秘密的「船對船」石油轉運行動，利用空中及水面無人機和直升機引導船隊到指定運油輪，以維持波斯灣能源出口。

報道指，這項在霍爾木茲海峽邊緣進行的行動，採用伊朗長期以來用來規避制裁的「接駁轉運」手法。11名知情人士透露，石油轉運在兩個特定地點進行：一處位於阿聯酋Fujairah外海，另一處在阿曼Sohar外海。

航運數據和衛星影像顯示，這項行動始於5月初，至今已有至少116艘船參與轉運。其中衛星影像顯示，在本月16日上午，仍可見到12組船隻在阿曼灣併靠：其中8組位於阿曼Sohar外海，4組位於Fujairah附近。上周，即本月11日的活動達到高峰，兩處地點共有17 組船隻同時進行石油轉運。