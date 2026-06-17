伊朗局勢｜路透：美軍暗中監督數十次秘密「船對船」石油轉運 暗助波斯灣走私石油出口

路透社報道，美軍正暗中監督數十次秘密的「船對船」石油轉運行動，利用空中及水面無人機和直升機引導船隊到指定運油輪，以維持波斯灣能源出口。
報道指，這項在霍爾木茲海峽邊緣進行的行動，採用伊朗長期以來用來規避制裁的「接駁轉運」手法。11名知情人士透露，石油轉運在兩個特定地點進行：一處位於阿聯酋Fujairah外海，另一處在阿曼Sohar外海。
航運數據和衛星影像顯示，這項行動始於5月初，至今已有至少116艘船參與轉運。其中衛星影像顯示，在本月16日上午，仍可見到12組船隻在阿曼灣併靠：其中8組位於阿曼Sohar外海，4組位於Fujairah附近。上周，即本月11日的活動達到高峰，兩處地點共有17 組船隻同時進行石油轉運。
包括美國官員在內的4名消息人士披露，本月9日遭伊朗擊落並引發美國報復轟炸的一架阿帕奇直升機，當時也參與了這項任務。路透社透過衛星影像發現，在阿帕奇被擊落當天，在阿曼Sohar外海一處狹小水域裡，聚集了6組油輪。
一名美國國防官員回應表示，美軍中央司令部部隊並未參與任何海上船對船石油轉運行動。美國官員表示，當時阿帕奇兩名機組人員已被無人艇救起。
路透社指，船對船轉運的規模、運作方式以及阿帕奇在行動中的角色，之前從未被報導過。伊朗政府暫未有回應。
這兩處轉運點位於霍爾木茲海峽出口附近的阿曼灣，鄰近伊朗新成立的「波斯灣海峽管理局」劃定的邊界。未遵守伊朗指令的船隻，將面臨伊斯蘭革命衛隊無人機和導彈攻擊的風險。
報道指，儘管船對船轉運風險高且效率低，但上述的似乎是特朗普政府協助恢復波斯灣石油正常運輸的行動。