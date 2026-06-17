北海道知床26死海難結案判刑　涉事船公司社長囚5年

綜合日媒報道，判決指出，身兼營運公司社長及安全統籌管理人的桂田精一，明知船舶安全管理存在問題，卻仍放任出航。法官認定其應可預見安全航行將受到嚴重影響，最終導致悲劇發生。法官表示，雖然被告曾表達反省與歉意，但相關言論「流於表面」，「難以認定是真誠悔悟」，因此認為判處最高5年刑期屬適當處分。

震驚全日本、奪走26條人命的北海道「知床半島觀光船沉沒事故」，歷經長達4年審理，釧路法院17日宣判，涉案的船公司62歲社長桂田精一，判處5年有期徒刑，但家屬認為判決過輕，十分憤怒。

其中至今仍下落不明的罹難乘客小柳寶大，其父親強忍悲痛表示：「終於判到了最高上限。雖然有一絲絲安心，但我一直覺得，5年對於26條人命來說，真的太短、太殘酷了，這讓我感到無比悲傷。」

「他根本沒有任何改變」

他憤怒地批評桂田在法庭上的嘴臉：「當法官宣讀判決時，他（桂田精一）只是睜大眼睛看着前方，臉上完全沒有任何表情變化，這讓我感到極度落淚與遺憾。」

小柳的父親還稱：「當法官告誡他『想想被害人跟家屬的心情，這代價是非常沉重的』，他雖然點了點頭，身體卻只是前後搖晃、眼睛開開闔闔，他根本沒有任何改變，我強烈感覺到，他對這5年的判決根本不痛不癢。」

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